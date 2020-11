Springforum KNHS: Nieuwe klasses en geen verliespunten

Op 9 november kwam het springforum van de KHNS voor de vijfde keer in 2020 bijeen, dit keer online. Er zijn voorstellen gedaan voor reglementswijzigingen. Eén van de voorstellen is om in het springen geen verliespunten meer toe te kennen. Ook de indeling van de klasses en het toevoegen van tussenklasses is een onderwerp dat aan bod kwam.

In het springforum zijn de definitieve voorstellen voor reglementswijziging besproken. Zo is er een voorstel gedaan om geen verliespunten meer toe te kennen in het springen. Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen voorgesteld om zaken te verduidelijken en worden overbodige regels verwijderd. Naar aanleiding van de voorstellen uit het project vernieuwing wedstrijdsport kunnen er nog extra wijzigingsvoorstellen worden toegevoegd. De definitieve reglementswijzigingen gaan in op 1 april 2021 en worden gecommuniceerd wanneer ze zijn vastgesteld.

Nieuwe klasses en tussenklasses

Het springforum heeft de jaarplanning voor 2021 besproken waarbij het ‘project vernieuwing wedstrijdsport’ als belangrijkste agendapunt genoemd staat. De volgende onderwerpen zullen worden besproken:

Het aanpassen van de klasse-aanduidingen naar hoogtes

Het verlagen van de instapklasse

Het toevoegen van tussenhoogtes (1.05m, 1.10m, 1.15m, 1.25m)

Het toevoegen van een extra klasse 1.45m

Het afschaffen van de toegestane tijd in rubrieken t/m 1.05m

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 18 januari 2021. Dan zullen deze onderwerpen aan bod komen.

Bron: KNHS / Horses.nl