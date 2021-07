Springforum KNHS: Pilot jeugdrubrieken en Flex wedstrijden opgestart

Op maandag 5 juli kwam het springforum voor de derde keer in 2021 bijeen. Tijdens dit overleg werden de pilot Flex wedstrijden en pilot jeugdrubrieken besproken. Ook werden de wijzigingsvoorstellen voor 2022 toegelicht.

Flex wedstrijden zijn wedstrijden die verreden worden onder de vlag van de KNHS waarin we de ruiter meer vrijheid willen geven in regelgeving. Zo mag de ruiter voor deze wedstrijden zelf kiezen in welke klasse wordt gestart. De start op een Flex wedstrijd telt niet mee voor het promotiesysteem, er kunnen dus geen winstpunten worden behaald. Het is wel een wedstrijd met een klassement en er worden prijzen uitgereikt. De ruiter heeft hiermee de mogelijkheid om zijn paard uit te brengen op een gewenst niveau en mee te rijden voor de prijzen. Door de coronamaatregelen, die van toepassing waren tot 26 juni, heeft de KNHS de start van de pilot Flex wedstrijden in het springen moeten uitstellen. Om die reden is in overleg met het springforum besloten om de einddatum van de pilot Flex wedstrijden op te schuiven naar 30 november.

Pilot jeugdrubrieken

In 2020 is een start gemaakt met pilot jeugdrubrieken in het springen. Door de coronamaatregelen is deze pilot in het najaar stilgelegd, omdat er geen wedstrijdsport meer mogelijk was. Nu de sport sinds 26 juni weer open is betekent dat ook dat de pilot jeugdrubrieken weer wordt opgestart.

Wijzigingsvoorstellen 2022

Tijdens de vergadering zijn, door de eerder vastgestelde werkgroep, de wijzigingsvoorstellen voor 2022 voorgelegd aan het springforum. Hieronder in het kort de onderwerpen die als wijzigingsvoorstel zijn besproken:

Het aanpassen van de klasse-aanduidingen naar hoogtes

Het verlagen van de instapklasse

Het toevoegen van tussenhoogtes (1.05m, 1.10m, 1.15m, 1.25m)

Het toevoegen van een extra klasse 1.45m

Het afschaffen van de toegestane tijd bij rijstijlparcoursen

Het vereenvoudigen van de parcoursen t/m 0.70 cm

De werkgroep gaat nu verder met het uitwerken van de wijzigingsvoorstellen die in de vergadering van september ter advies zullen worden voorgelegd aan het forum.

