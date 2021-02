Springforum KNHS: Pilot meetmomenten en Flex wedstrijden

Op 18 januari kwam het springforum voor de eerste keer in 2021 bijeen. Door de coronamaatregelen gebeurde dit online. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg waren een pilot voor meetmomenten naast de reguliere wedstrijdsport en een pilot voor Flex wedstrijden, waarin ruiters op ieder gewenst niveau kunnen deelnemen zonder promotiesysteem.

In de coronaperiode van afgelopen jaar was het tot 1 september mogelijk voor organisaties om onder strikte voorwaarden en richtlijnen beoordelings- en meetmomenten te organiseren in de paardensport, zoals bijvoorbeeld het rijden van een proef, parcours of cross. Hier werd veel gebruik van gemaakt.

Pilot meetmomenten

Dit heeft ertoe geleid dat zowel het spring- als het dressuurforum enthousiast zijn geworden om ook meetmomenten aan te bieden wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is. En dan als sportvorm naast het rijden van een wedstrijd. Om die reden gaat er vanaf 1 april 2021 (wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is) een pilot meetmomenten van start.

Meetmomenten in Algemeen wedstrijdreglement

De pilot zal lopen van 1 april tot 1 oktober. De pilot heeft als doel de belangstelling voor meetmomenten vast te stellen en mogelijkheden te bekijken om per 1 oktober meetmomenten op te nemen als sportvorm in het Algemeen wedstrijdreglement. Deze beoordelings- en meetmomenten geven de ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in opleiding/training met hun paard (een reflectieve spiegel) en hebben louter een educatief- en trainingsdoel. Dit betekent dat er geen klassement wordt opgemaakt en er geen prijzen worden uitgereikt. Men rijdt niet tegen elkaar, maar voor zichzelf om verder te komen in de training en de kans te hebben hiermee winstpunten te verdienen.

Pilot Flex wedstrijden

In het springforum is een voorstel gedaan om te starten met de pilot Flex wedstijden. Flex wedstrijden zijn wedstrijden die verreden worden onder de vlag van de KNHS waarin we de ruiter meer vrijheid willen geven in regelgeving. Tijdens deze wedstrijden vindt er geen startgerechtigheidscontrole plaats ten aanzien van de promotietabel. Wel een aantal controles om veiligheid en dierenwelzijn te kunnen waarborgen zoals bijv. controle op minimum leeftijd en max. aantal starts.

Uitbrengen op gewenst niveau

De start op een Flex wedstrijd telt niet mee voor het promotiesysteem, er kunnen dus geen winstpunten worden behaald. Het is wel een wedstrijd met een klassement en er worden prijzen uitgereikt. De ruiter heeft hiermee de mogelijkheid om zijn paard uit te brengen op een gewenst niveau en mee te rijden voor de prijzen. Het voorstel voor deze pilot is positief ontvangen door het springforum en wordt verder uitgewerkt.

Opleidingen

Binnen het springforum zijn de official opleidingen besproken. Het springforum heeft een advies gegeven over het uitschrijven van de opleiding jurylid springen B t/m ZZ en de opleiding Brons. In de volgende vergadering zal hier verder over doorgesproken worden.

Volgende vergadering

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 1 maart 2021. Tijdens deze vergadering zullen o.a. het project vernieuwing wedstrijdsport en opleidingen/bijscholingen de belangrijkste onderwerpen zijn.

Bron: Horses.nl / KNHS