Springforum stemt voor tijdelijke dispensatie en versnelde promotie

Op de online bijeenkomst van het springforum op 1 maart is een voorstel voor een tijdelijke dispensatieregeling besproken. Er wordt gekeken of er dispensaties mogelijk zijn voor combinaties die weinig hebben kunnen trainen in coronatijd en graag lager willen starten op wedstrijden en juist versnelde promotie voor combinaties die wel door hebben kunnen trainen. Het springforum staat achter dit voorstel.

Hetzelfde voorstel is voorgelegd aan de andere sportfora en de werkorganisatie gaat met de adviezen van de fora aan de slag.

Aantal juryleden onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten

Omdat het aantal jeugdleden op sommige maneges en verenigingen beperkt is en daardoor het kostenplaatje voor de desbetreffende maneges en verenigingen het lastig maakt om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten te organiseren, is in het springforum voorgesteld om het aantal verplichte juryleden voor deze activiteiten maximaal 50 starts tijdelijk terug te brengen van drie naar twee springjuryleden, waarvan één toezicht houdt op het voorterrein.

Het springforum heeft hiermee ingestemd en staat dit toe tot het moment dat meetmomenten en/of wedstrijden weer zijn toegestaan.

Flex-wedstrijden

Er is een concept-uitwerking gemaakt voor de pilot Flex-wedstrijden. Deze is besproken en wordt bedragen door het springforum. Flex-wedstrijden zijn wedstrijden die verreden worden onder de vlag van de KNHS, waarin de ruiters meer vrijheid krijgen in de regelgeving. Zo mag de ruiter zelf kiezen in welke klasse wordt gestart. Deze starts tellen niet mee voor het promotiesysteem. Er kunnen derhalve geen winstpunten worden behaald, maar er kan wel een klassement (met prijzen) worden opgemaakt.

Controles

Op deze manier hebben deelnemers de mogelijkheid om hun paard uit te brengen op een gewenst niveau en mee te rijden voor de prijzen. Om veiligheid en dierenwelzijn te kunnen waarborgen, wordt wel gecontroleerd op bijvoorbeeld de minimum leeftijd van het paard en het maximum aantal starts per dag van een paard. Er wordt niet gecontroleerd op de startgerechtigheid van ruiters en paarden.

Interessepeiling

In de maand maart worden met een aantal wedstrijdorganisaties gesprekken gepland om naar het concept en de voorwaarden te kijken en de interesse hiervoor te peilen. De uitkomst van deze gesprekken wordt gedeeld met het springforum. Bij voldoende interesse wordt in mei – mits reguliere wedstrijden weer zijn toegestaan – gestart met de pilot.

Bron: KNHS