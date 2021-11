Springruiters kunnen binnenkort werken met ‘flexibele’ startpassen bij KNHS

In de zomer van 2021 is de pilot 'flex springen' van start gegaan en onlangs werd besloten om te pilot te verlengen tot en met april 2022. Nu heeft de KNHS aangekondigd nog een stap te doen om de springsport (en later ook andere disciplines) verder te flexibiliseren en daar hoort ook een flexibele startpas bij, die 'aan' en 'uit' gezet kan worden.

De KNHS wil het deelnemen aan wedstrijden flexibeler en goedkoper maken. Theo van der Meulen, de financieel directeur van de KNHS, gaf daarover in de ledenraadsvergadering op 11 november de volgende toelichting: “Daarvoor beginnen we een pilot in de springsport. Dat is de discipline die het meeste vraagt om aanpassing van de bestaande structuur. Springruiters kunnen binnenkort via een abonnementen structuur per maand een combinatie aan- of afmelden. Wil je een paard één of twee keer uitbrengen, dan betaal je slechts voor een maand. Of heeft een paard bijvoorbeeld een wedstrijdpauze van twee maanden? Dan kun je dit via een mobiele telefoon simpel doorvoeren en dan betaal je deze maanden niet.”

Exacte invulling plannen volgt spoedig

“Uiteraard volgt de exacte invulling van deze plannen spoedig. Door dit nieuwe systeem zullen we als bond in eerste instantie minder inkomsten genereren, maar dat kunnen we dragen door de positieve cijfers die we nu hebben. Als het springen goed loopt, zullen we bij andere disciplines vergelijkbare verbeteringen doorvoeren.” Ledenraadsleden Jacques van der Harst en Janine van Twist gaven tijdens de Ledenraad aan zeer positief te zijn over de voorgestelde wijzigingen en te hopen dat spoedig ook de andere disciplines betrokken worden bij de aanpassingen van de wedstrijdsport.

Bron: KNHS