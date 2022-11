Springteam, parateam, Sanne Voets en Joyce van Rooijen op shortlists NOC*NSF Sportprijzen

De kanshebbers op de titel Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het Jaar zijn vandaag bekendgemaakt. In een shortlist staan de namen op een rij, waaruit een vakjury de nominaties gaat bepalen. Ook de paardensport is vertegenwoordigd met het gouden WK-paradressuurteam (Paralympische Sporter van het Jaar), het zilveren WK-springteam (Sportploeg van het Jaar), wereldkampioen paradressuur Sanne Voets (Paralympische Sporter van het Jaar) en bondscoach paradressuur Joyce van Rooijen-Heuitink (Coach van het Jaar).

NOC*NSF, NOS en Bas van de Goor, voorzitter van de vakjury, hebben voor elke categorie een shortlist opgesteld met sporters en coaches die het afgelopen jaar uitzonderlijk gepresteerd hebben en daardoor kans maken op een eretitel. Uit de shortlist kiest de vakjury de nominaties die op zondag 11 december bekend worden gemaakt.



Verkiezing

De daadwerkelijke stemming vindt digitaal plaats op maandag 19 en dinsdag 20 december. Topsporters kiezen in de sporterscategorieën, coaches brengen hun stem uit om de allerbeste coach uit hun midden te kiezen. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjuryleden bepalen de overige 50 procent.

Bron: KNHS/NOC*NSF