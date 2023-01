Succesvol begin KNHS jeugdcompetities 2023

Met de start van het zomerseizoen langzaam in zicht, trapt ook de jaarlijkse KNHS Topsport Jeugdcompetitie weer af met de eerste wedstrijd. De vaste reeks van drie wedstrijden en een competitie, ondersteund door Sjef Janssen Beheer BV en Morssinkhof-Rymoplast, ging zondag van start bij De Voornruiters in Utrecht. Nieuw dit jaar is het format waarbij zowel de KNHS Topsport Jeugdcompetitie als de KNHS Hartog Trophy op dezelfde dag plaats vinden en dus één gezamenlijke jeugddag vormt.

“Ik denk dat het goed is om beide competities op één dag plaats te laten vinden. Het is een mooi gevulde dag met alle jeugdruiters bij elkaar”, aldus bondscoach Edwin Hoogenraat. “Er waren nette parcoursen neergezet voor deze eerste wedstrijd. Het stond aan de maat, maar met makkelijke lijnen waarbij er goed ritme gehouden kon worden”. Dat leidde volgens de bondscoach tot fijne rondjes bij de deelnemers.

Doorgestroomd

De KNHS Topsport Jeugdcompetitie heeft als belangrijkste doel de promotie, ontwikkeling en doorstroming van de springsport bij de young riders, junioren, children en pony’s.

Bij de young riders kwamen er niet veel combinaties aan start, maar zowel rubriekswinnaar Britt Schaper als nummer twee Kristy Snepvangers reden vorig jaar mee bij de junioren en zijn nu dus doorgestroomd naar de young riders.

Eerste en tweede

Bij de children ging Nina Houtzager er met de winst vandoor. Met haar paard Chaccotana behaalde ze de eerste plaats en stootte ze haar tweede paard Hero Elvis van de troon, die daarbij tweede werd in het eindklassement. Ook vorig jaar was Houtzager succesvol in de children rubriek. Ze wist met haar paard Fonia Again destijds zowel in de eerste wedstrijd als in het eindklassement bovenaan te eindigen. Zelf zegt ze hierover: “De Meern is een mooie accommodatie, het was dit keer weer een mooi parcours met een ingebouwde barrage. Beide paarden sprongen heel goed, ze waren beide dubbel nul. Ik heb hier hard naartoe getraind en in aanloop hiervan veel wedstrijden gereden om in het ritme te komen. Verder is mijn geheim gewoon om zo kort mogelijke bochten te draaien”.

Herhaling van goede resultaten

De herhaling van goede resultaten vindt ook bij de junioren plaats. Op plek één eindigde Alicia Bocken met Di Caprio 47. De tweede plek was weggelegd voor Nick Nanning, die de KNHS Topsport Jeugdcompetitie Junioren in 2022 op zijn naam schreef. Ava Eden van Grunsven, die vorig jaar derde werd in de eindstand bij de pony’s, werd zondag tweede tijdens de eerste wedstrijd van de ponycompetitie. Eerste in die rubriek werd Yfke Priem met Zafarano vh Gehucht Z.

Veel kwaliteit

De competitie gaat verder in Lichtenvoorde op 5 februari 2023 en daarna volgt een wedstrijd op 11 maart in Exloo. De locatie en datum van de finale worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Bondscoach Edwin Hoogenraat kijkt optimistisch vooruit naar het komende seizoen. “Een aantal paarden toont veel toekomstperspectief. We hebben een grote groep junioren met veel kwaliteit. Ik heb ook interessante childrenruiters gezien. Bij de pony’s weet ik wat ik in huis heb maar zag ik ook een aantal nieuwe gezichten. We werken nu langzaam naar het NK en de landenwedstrijden toe. ” Hoogenraat besluit met een tip, die hij mee wil geven aan zijn jeugdruiters: “Richt jezelf niet direct op het EK maar richt jezelf op een leuke zomer met mooie wedstrijden!”

KNHS-Hartog Trophy

Tijdens de competitiewedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy werden de combinaties beoordeeld door Johan en Megan Laseur. De ruiters kregen na afloop van hun rit direct praktische tips mee. De juryleden kijken tevreden terug op vandaag en waren onder de indruk over de hoge kwaliteit bij de jeugd. “Zeker bij de junioren is er een hele grote groep ruiters die allemaal heel netjes rijden. Natuurlijk zie je dat de childrenruiters wat minder ervaring op dit niveau hebben, maar ook daarin hebben we hele fijne ruiters gezien. De young riders zijn daar in tegen een grote groep fijne ruiters met duidelijk veel ervaring. Volgens Johan zitten onder de ponyruiters en paar hele goede combinaties waarbij duidelijk te zien is dat ruiters nu al serieus met de sport bezig zijn. “Al met al een hele geslaagde dag dus!”

Wedstrijden KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2023:

Lichtenvoorde 5 februari 2023

Exloo 11 maart 2023

Finale maart-mei 2023

Uitslagen Topsportcompetitie

Children Inloopproef 1.10 /1.30 2 Fasen

Kristy Snepvangers – Millstream’s Lucifer, 0/0 31,39 Rens Grootelaar – Courageous, 0/0 32,28 Brit Weusthof – Candide van de Langevos Z, 0/0 33,64

KNHS Topsport Jeugdcompetitie Children (1.20m)

Nina Houtzager – Chaccotana, 0/0 40,66 Nina Houtzager – Hero Elvis, 0/0 41,55 Nick Steeghs – Gladstone V, 0/0 44,98

KNHS Topsport Jeugdcompetitie Junioren (1.35m)

Alicia Bocken – Di Caprio 47, 0/0 37,67 Nick Nanning – Bandia, 0/0 39,73 Quinten Ter Harmsel – Unicstar de Courcy E.B., 0/0 39,83

KNHS Topsport Jeugdcompetitie Young Riders (1.40m)

Pony’s Inloopproef 2 Fasen

Noa Fransen – Pjotr van de Groenheuvel Guusje Gaasbeek – I. Easter Ivy HBL

KNHS Topsportcompetitie Ponies (1.20m)

Yfke Priem – Zafarano vh Gehucht Z, 0/0 42,18 Ava Eden van Grunsven – Special Lady, 0/0 42,41 Noa Fransen – Pjotr van de Groenheuvel, 0/4 40,33

Uitslagen KNHS Hartog Trophy

Children

1. Brit Weusthof – Agono

2. Stella Heijligers – ICreative Jiske

3. Mayke Leusink – Gino

Junioren

1. Siebe Leemans – Estoril Du cedre

2. Jesse Berkens – Lapphira H

3. Siebe Leemans – Gem vd Riloo Z

Young Riders

1. Renee Hazeleger – Pippi L

2. Renee Hazeleger – Joie De Vigo R.T.

3. Emmy Hermsen – La Baule B.

Pony’s

1. Stella Heijligers – Thistje Junior

2. Femke Schoeman – Polsbury Perry

3. Tessy van der Velden – Ballard Prince

Bron: KNHS