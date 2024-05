De KNHS maakt in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs een reeks video's. In de zesde aflevering gaat de KNHS op bezoek bij Sanne de Jong. De pas 29-jarige amazone is één van de grootste jonge talenten in de Nederlandse eventingsport en is met maar liefst drie paarden opgenomen op de longlist voor de Spelen. In de video vertelt ze meer over deze drie paarden en over haar voorbereidingen richting Parijs.