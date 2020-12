Technisch directeur KNHS Iris Boelhouwer: ‘Met blinddoek van start’

Sinds afgelopen september is Iris Boelhouwer de opvolgster van Maarten van der Heijden, die met de Nederlandse hippische top vele jaren mooie successen heeft behaald. CHIO Rotterdam sprak met met Boelhouwer, de nieuwe Directeur Topsport/Technisch Directeur van de KNHS, over de hippische topsport in 2020, haar bijzondere start in haar nieuwe rol en haar verwachtingen voor 2021.

Hoe is het om in dit uitzonderlijke jaar in deze baan te starten?

“Tsja, ik ben een bloedfanatieke paardensporter alhoewel ik zelf geen topsport ervaring heb, zegt Iris Boelhouwer. “Ongeveer twee jaar geleden heb ik besloten om een carrièreswitch te maken en mijn competenties in te zetten voor de paardensport. Op dat moment, ik kom uit de mediawereld en was Co-CEO bij Endemol Shine, wist ik nog niet helemaal hoe maar toen kwam de vacature van Directeur Topsport voorbij.”

Drie van de vier kantjes

“De functieomschrijving was zeer uitgebreid, ongeveer vier kantjes, en ik dacht bij mezelf: ‘ik heb geen topsportervaring maar op ruim drie kantjes van de gevraagde competenties scoor ik wel aardig.’ Dus heb ik gesolliciteerd en ik werd aangenomen. Het was aanvankelijk de bedoeling dat ik na de Olympische Spelen in Tokio de teugels van Maarten zou overnemen. Dat leek een ideaal moment, het jaar na de Olympische Spelen is een vrij rustig jaar, prima om me de rol eigen te maken.”

Van start met handen op de rug

“Maar ja, het liep anders. Toen de sollicitatieprocedure nog liep in mei hoorden we dat de Olympische Spelen niet door gingen. Maarten vertrok in september en ik ging van start. Dat was een gekke ervaring. Hij heeft alles netjes overgedragen maar het voelde als van start gaan met een blinddoek op en een handen op de rug. Een deel van mijn collega’s heb ik alleen nog online ontmoet. De paardensport had natuurlijk al enige tijd met de coronacrisis te kampen en het leek alsof ik op een loopband stapte die al liep.”

Handjevol ruiters

“Mijn werk is toch heel sterk afhankelijk van contacten met mensen en vrijwel alles moest en moet via de computer. Ik heb slechts een handjevol ruiters ontmoet, maar gelukkig wel veel contact met de bondscoaches en Ad en Evelien met wie ik veel samenwerk.”

Twee NK’s

“Tijdens de twee NK’s (springen en dressuur) hebben we gelukkig nog wat combinaties aan het werk gezien. Daarna konden de springruiters nog redelijk naar wedstrijden in het eigen circuit, de dressuurruiters hebben we gezien tijdens kadertrainingen en bij stalbezoeken, maar dat is toch anders dan echte wedstrijden. Het meeste gebeurt via de computer. Ook kan ik altijd de hulp van Tineke Bartels inschakelen die tot en met de Spelen mij bijstaat als hoofdcoach. Al met al heb ik er vertrouwen in dat het goed gaat komen.”

Aanloop Tokio

“Ik ben bang dat het indoorseizoen geen of slechts beperkte mogelijkheden zal bieden. Maar ik verheug me op het outdoor seizoenen hoop dat het CHIO Rotterdam in 2021 weer doorgaat. Ik kijk uit naar de Longines FEI Nations Cup, we hebben deze week gehoord welke wedstrijden we toegewezen hebben gekregen en ik ben er blij mee. Natuurlijk zit Rotterdam daarbij. Voorafgaand aan het CHIO Rotterdam start het Nederlandse springteam in de openingswedstrijd in La Baule, in Sankt Gallen en na het CHIO Rotterdam in Falsterbo. Falsterbo valt samen met de quarantaine voor Tokio, dat betekent dat we vroeg onze punten moeten pakken en dat in Zweden andere combinaties een kans zullen krijgen. Het CHIO Rotterdam zal net als andere jaren ongetwijfeld een belangrijk moment worden bij de observaties voor de samenstelling van de teams, want de timing is perfect.”

Anders dan anders

Zelf heeft Boelhouwer nog geen bezoek gebracht aan de olympische accommodatie in Tokio. “Gelukkig is Ad Wagemakers al wel in Tokio geweest. De voorbereidingen op de Olympische Spelen zijn door corona behoorlijk anders dan anders. Voor iedereen. Voor de ruiters, voor wie het niet gemakkelijk zal zijn om op het juiste moment in het voorjaar het ritme weer op te gaan bouwen en dan vorm te behouden zodat ze op het juiste moment kunnen pieken.”

Management belangrijker dan ooit

“Voor sommige paarden is een jaar rust misschien wel een voordeel, alhoewel sommige hengsten juist in de dekdienst zijn ingezet. Goed management is belangrijker dan ooit. Maar ook voor de bondscoaches is het anders dan anders, ze kunnen de ruiters maar weinig zien optreden. Gelukkig zijn Rob en Alex zeer ervaren. Zelfs voor dressuurjuryleden zal het anders zijn, ook zij missen het wedstrijdritme en hebben niet zoals andere jaren de combinaties goed kunnen volgen in aanloop naar de Spelen.”

Hoge verwachtingen 2021

Voor 2021 heeft Iris Boelhouwer hoge verwachtingen: “Ik verheug me erop, voor iedereen, dat we in 2021 weer op pad kunnen, weer in de ring mogen en ons aan elkaar op kunnen trekken. Iedereen heeft behoefte aan uitzicht. Zonder de ring in te kunnen is het lastig om de spanning vast te houden.”

Functioneel maar niet leuk

“Ik kijk er naar uit om contacten te leggen met collega’s in andere landen. Elkaar online spreken is functioneel, maar echt leuk is het niet. En ik hoop van ganser harte dat we ook snel in eigen land weer wat kunnen. Al zijn het maar meetmomenten om het ritme op te bouwen. Alles hangt natuurlijk af van de situatie in de wereld maar ik ga met veel vertrouwen 2021 in!”

Bron: CHIO