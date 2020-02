Technisch Directeur KNHS Maarten van der Heijden stopt na Tokio

Technisch Directeur Maarten van der Heijden vertrekt na de Olympische en Paralympische Spelen, die komende zomer in Tokio plaatsvinden, bij de KNHS. Van der Heijden is binnen de KNHS verantwoordelijk voor het topsportbeleid, talentontwikkeling en internationale zaken. Na straks 12 jaar bij de KNHS te hebben gewerkt heeft hij gekozen voor een nieuwe uitdaging.

“Het is tijd voor een nieuwe, frisse wind”, aldus Van der Heijden, die vanuit zijn functie bijdroeg aan successen voor de Nederlandse paardensport. Maarten van der Heijden startte na de Olympische Spelen van Peking in 2008 in zijn functie als Technisch Directeur en beleefde in de jaren daarna mooie resultaten voor de KNHS. De successen op de WEG in Caen in 2014 en tijdens het EK in Aken in 2015 springen eruit, maar daarnaast gingen veleandere kampioenschappen, zoals de WEG in Kentucky in 2010 en de Olympische Spelen in Londen in 2012, als bijzonder geslaagd de boeken in. Van der Heijden zegt er zelf over: “We hebben de afgelopen elf jaar de meeste succesvolle jaren in de historie van onze paardensport mee mogen maken. Dat is geweldig! Tegelijkertijd zie je dat in alle landen successen in golfbewegingen gaan. Na drie jaar zonder teammedaille zijn de dressuurruiters duidelijk op de weg terug, met een mooie, zilveren EK-teammedaille in 2019. Ook de recente Nederlandse resultaten tijdens de wereldbeker springen op Jumping Amsterdam stemmen hoopvol en ik kijk met enthousiasme naar de eventingruiters die zich voorbereiden op hun individuele deelname in Tokio. We zijn er nog niet, maar ik heb er alle vertrouwen in dat, na een aantal mindere jaren, we aan de vooravond staan van nieuw, mooi succes voor TeamNL. Ik ga het stokje dan ook later dit jaar met voldoening en trots doorgeven aan mijn opvolger.”

Talentontwikkeling

Ook op het gebied van talentontwikkeling mag Van der Heijden met trots terugkijken. De KNHS-talentenplannen werpen duidelijk hun vruchten af. Elk jaar stromen er effectief meer beloften door naar de jeugdkaders en vervolgens naar de seniorenkaders. Het afgelopen jaar was zelfs het beste ‘KNHS- jeugdjaar’ ooit, met tweemaal teamgoud voor de springjeugd, viermaal teamzilver voor de dressuurjeugd en brons voor de eventingjeugd, waarbij tevens vele individuele medailles werden gewonnen door onze talenten. Dit alles vormt een indicator voor een succesvolle toekomst voor de Nederlandse paardensport. Naast topsport en talentontwikkeling zette Maarten zich actief in voor de internationale lobby bij onder andere de FEI. Dit resulteerde in 2019 in een recordaantal EK’s en WK’s in eigen land.

Horizon verbreden

Van der Heijden vervolgt: “De successen van de afgelopen jaren hebben we alleen kunnen behalen door intensief samen te werken met ruiters, coaches, trainers, grooms, eigenaren, sponsors, NOC*NSF, alle medewerkers van de KNHS en alle andere betrokkenen. Daarvoor wil ik iedereen heel erg bedanken. Het waren fantastische jaren waar ik enorm van genoten heb. Echter, als je op dit niveau wilt blijven presteren is er geen ruimte voor andere dingen. Ik wil daarom graag mijn horizon weer verbreden, nog steeds binnen de paardensport, maar met meer tijd voor familie en vrienden. Na Tokio ga ik mij meer richten op het internationaal jureren en het geven van hippisch -en organisatieadvies en training/coaching. Bovendien is het goed dat er weer een frisse wind komt binnen de KNHS. Door mijn vertrek nu al aan te kondigen, kan de KNHS tijdig een goede opvolger zoeken.”

Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS, is Van der Heijden dankbaar voor zijn jarenlange ongekende inzet en passie voor de paardentopsport en de KNHS. “Iedereen die Maarten kent weet dat hij een enorme passie voor de topsport en het behalen van prestaties heeft. Ik heb Maarten leren kennen als een zeer fijne, gedreven en professionele collega. We gaan hem in ons team enorm missen. We zullen zorgvuldig op zoek gaan naar een waardige opvolger.”

Bron: Persbericht KNHS