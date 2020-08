Theo Fledderus: ‘Alle vernieuwingen een hele kluif’

"Bij de KNHS kijken we naar wat de ruiter wil en ook naar wat de wedstrijdorganisatie nodig heeft. De KNHS faciliteert en de wedstrijdorganisatie organiseert. Wij zijn er om te ondersteunen. Niet iedereen ervaart dat nog zo, maar daar willen we wel naar toe", schrijft Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS, in zijn column.

“Mede daarom bekijken we hoe we de wedstrijdsport kunnen vernieuwen en dat is een complex verhaal. Door de complexiteit heeft complete vernieuwing lang geduurd. Maar weet dat we er volop mee aan de slag zijn!”

Online paardrijden

“Tijdens de coronatijd bereikten wij een hele nieuwe doelgroep met online paardrijden. Paardrijden.nl hebben we in drie weken opgezet, er kwam en komt nog steeds veel werk achter de schermen bij kijken, maar het is goed gevallen. Zo’n 5.300 ruiters maken gebruik van online paardrijden. Bij de start liep het storm en was ieder evenement zelfs binnen een paar uur overtekend. Nu er weer wedstrijden zijn, is het aantal aanmeldingen lager maar nog steeds op een stabiel hoog niveau. Online paardrijden brachten wij tot stand om invulling te geven aan de startpas die door de maatregelen van de overheid niet meer gebruikt kon worden, omdat we niet meer op wedstrijd mochten. Oké, dat deel is dan alleen voor de dressuurruiters. Daarom lanceerden wij op Paardrijden.nl de module online trainingsadvies. Zo kon elke paardensporter zich verder ontwikkelen terwijl de wereld op slot zat door corona. In afstemming met de regiovoorzitters en het dressuurforum kijken wij of we Paardrijden.nl kunnen voortzetten na 1 september. Online paardrijden is nieuw en als het online beoordelen van proeven blijft, dan zullen er wat aanpassingen in de spelregels volgen zodat het aansluit in de tijd na corona.”

Aanvulling op wedstrijdsport

“De dressuurruiters die hun proeven insturen zien het niet als vervanging van de wedstrijden nu we weer op wedstrijd kunnen. En dat kan het ook niet zijn. Online paardrijden is ideaal voor de groep die geen vervoer heeft, voor ieder die (nog) niet op wedstrijd durft met een nieuw paard. En voor hen die niet een hele dag op concours kunnen. Paardrijden.nl is een mooie aanvulling op de wedstrijdsport die we al hebben. Hier zie je al een stuk vernieuwing.”

Doorlopende leerlijnen

“Het pad naar beter leren paardrijden vernieuwen we ook. Voor de beginnende ruiter is de route naar verbetering vrij ingewikkeld. Hoeveel punten heb je bijvoorbeeld waarvoor nodig? Met de juiste instructeurs en begeleiding is dat te volgen. Maar het kan logischer en makkelijker. Denk hierbij aan de doorlopende leerlijnen die al verweven zitten in onze opleidingen. Welke vaardigheden heeft een beginnende paardensporter bijvoorbeeld nodig om een lange buitenrit te maken, of om de eerste wedstrijd te kunnen rijden? Dat maken we transparanter en willen we vastleggen in systemen zodat iedereen op zijn telefoon precies kan zien welke onderdelen hij al met welk paard heeft bereikt. Dat is ook nog hartstikke leuk om je eigen vorderingen terug te zien. Of wat je bijvoorbeeld met welk paard hebt gedaan.”

Automatisering glad strijken

“We hebben nog wel een uitdaging voordat we leerlijnen in elke discipline en voor elke combinatie digitaal toegankelijk hebben. Er is al veel geautomatiseerd, maar nog net niet ver genoeg. Er zitten nog hick-ups in systemen, soms moet er nog een keer extra worden ingelogd. Dat willen we glad strijken en daar zit nog wel wat werk in.”

Financiële transparantie

“Naast de digitale vernieuwingen hebben we nog een heet hangijzer waar we onze focus op hebben en dat is geld. We krijgen nog wel eens de vraag hoe het nou zit met het geld. Het kost nog al wat en het is niet altijd even transparant waar het geld naar toe gaat. Dat gaan we transparanter maken en we willen de kosten meer inrichten op individueel verbruik. Paardrijden is nog steeds geen goedkope sport, maar we willen het zo effectief mogelijk maken voor elke ruiter en elke wedstrijdorganisatie. Sommige wedstrijdorganisaties denken nog wel eens: ‘als het via de KNHS gaat, dan kost het ons geld’. We willen het zo gaan inrichten dat de organisatoren gaan ervaren dat als het via de KNHS loopt, dat het goed geregeld is. Als vereniging zijn we er niet voor om een dictaat op te leggen, maar juist om te faciliteren.”

Keihard aan de slag

“Als je alle vernieuwingen die we voor ogen hebben op een rijtje zet, dan is dat een hele kluif. Een groot team binnen de KNHS is daarmee aan de slag samen met de vertegenwoordigers van alle disciplines en de fora’s. Zoals ik al begon, het is tamelijk complex en misschien heeft het daarom zo lang geduurd maar nu zijn we er keihard mee aan de slag!”

Bron: KNHS