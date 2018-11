Theo Fledderus: ‘Geen woorden maar daden’

Algemeen directeur van de KNHS Theo Fledderus is blij met de positieve ontvangst van het KNHS Jaarplan voor 2019, dat vorige week werd gepresenteerd, maar laat weten dat er wat hem betreft wel een 'maar' is. In zijn column 'Geen woorden maar daden' licht Fledderus uit wat hij daarmee bedoelt.

“Hartstikke fijn zo’n positief gevoel, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat onze leden hier iets van gaan merken. Ik merk nu dat leden niet altijd weten wat we al aanbieden en dat dit succesvol is”, begint Fledderus. “Neem bijvoorbeeld de dressuurproeven app. Er zijn ondertussen 20.000 mensen die hier mee werken. Dat er nog altijd mensen zijn die het bestaan ervan niet kennen, terwijl ze er wel gebruik van kunnen maken, ligt mede aan onszelf. Wij kunnen in mijn ogen nog beter neerzetten wat we doen en voor welke groep mensen. Dat is een uitdaging, maar wel eentje die we graag aangaan.”

Buitenrij app

Ook voor de recreatieruiter mag meer zichtbaar worden wat er gedaan wordt door de KNHS vindt de directeur. Hij doelt daarmee op de samenwerking met Staatsbosbeheer en het in kaart brengen van alle geschikte ruiterroutes. “Dit zal terug te zien zijn op het te lanceren recreatieplatform buitenrijden.nl. Nu is er al de KNHS buitenrij app en hoewel daar zeker nog niet alles opstaat, is het dus wel goed om te weten dat deze app bestaat en dat we nog meer gaan uitrollen.”

Veranderingen in 2019

“Mijn wens is dat mensen daadwerkelijk veranderingen zien plaatsvinden in 2019, zeker ook in de wedstrijdsport. Dat hoeft niet direct over de gehele linie, van jong tot oud, maar laten we eerst maar eens beginnen met de kinderen. Deelnemers aan de wedstrijden moeten gaan merken, ‘hé, er is een apart circuit voor kinderen gekomen’ “, vervolgt hij in zijn column. “We willen daarmee de aanloop naar de wedstrijdsport een stuk makkelijker en leuker maken. Voor de spelregels moeten we niet een heel pakket nodig hebben, een enkel A4’tje zou moeten volstaan.”

Omgang en verzorging

“We willen de jeugd verder aan ons binden door in die aanloop meer oog te hebben voor het leren omgaan met een paard en hoe het te verzorgen. Dat is eveneens een begin van paardensport en iets dat al op een manege plaatsvindt. De goede omgang met het paard is een constante factor waar we uiting aan zullen geven. We moeten elkaar hierop aan kunnen spreken en officials zullen er extra op letten. Zonder een vermanend vingertje, maar positief kritisch.”

Handen en voeten

“Het is ontzettend belangrijk om in de wedstrijdsport te laten zien wat er verandert. De buitenwereld merkt daar nu nog te weinig van en dat kan mij niet vlug genoeg gebeuren. We zijn niet de goedkoopste sport en dus mogen mensen best wat van ons verwachten”, aldus Fledderus. “Ik snak ernaar om dingen in de praktijk te kunnen laten zien. Intern hebben we veel opgezet, nu is het tijd om dat verder handen en voeten te geven.”

Bron: KNHS

