Theo Fledderus: ‘Kunnen we over 10 jaar nog topsport bedrijven met paarden?’

"Ik heb gisteren een presentatie bijgewoond van de trainersgroep voor de opleiding ORUN 5. Dat is het hoogste trainersniveau in de paardensport (en ook bij NOC*NSF trouwens). Dat was kicken! Seth Boschman, Bram Chardon, Jeanette Chardon, Robbert Ehrens, Deborah Pijpers, Claire de Ridder en Nienke de Wolff, zeven toptalenten, presenteerden, als een gezamenlijke afstudeeropdracht, hun advies over de aanpak van paardenwelzijn. Gedreven vertelden ze over hoe we met z’n allen stappen kunnen zetten om nog beter voor het welzijn van onze paarden te zorgen en dat ook meer uit te dragen", schrijft Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS, in zijn column.

“Mooi om te horen was, dat ze, toen ze begonnen met hun voorbereiding, het onderwerp paardenwelzijn belangrijk gevonden werd, maar dat ze ook op zoek waren naar hoe je daar dan grip op krijgt.”

Best goed op vizier

“Ze zijn allemaal in hun eigen discipline topruiter of menner, heel bewust met de training van hun paarden bezig en dachten dat ze het welzijn daarbij best goed op het vizier hadden. En toch merkten ze dat door samen nog bewuster bezig te zijn met en na te denken over de natuurlijke behoeften, het gedrag en voorkeuren van hun paarden ze ook anders omgingen met hun training en voorbereiding op wedstrijden. Er ontstond meer aandacht voor ontspanning, meer rust in de voorbereiding en meer harmonie. Dat ging bijna vanzelf!”

Cultuurverandering

“Er werden verschillende goede aanbevelingen gepresenteerd. Ieder vanuit zijn of haar eigen discipline. De belangrijkste gezamenlijke conclusie is dat voor het werkelijk verbeteren van paardenwelzijn een cultuurverandering in de sector nodig is: van een cultuur waarin het draait om de prestatie en we moeten zorgen dat het ‘niet fout gaat met het welzijn van het paard (en dat zeker niet voor het oog van het publiek)’, naar een cultuur waarin de balans voorop staat. Hoe houd ik de balans en harmonie goed in de training en op de wedstrijd? Wat heeft het paard vanuit zijn natuurlijke eigenschappen nodig om tot die prestatie te kunnen komen?”

Leerprogramma

“De KNHS kan bijvoorbeeld helpen door een leerprogramma te ontwikkelen zodat je niet alleen leert hoe je snel en foutloos een parcours kunt rijden, maar van begin af aan daarbij altijd uitgaat van de natuurlijke eigenschappen van het paard. Een goede rijstijl aanleren is dus belangrijker dan van jongs af aan in zo min mogelijk seconden een parcours leren afwerken. Hierin is met de KNHS Hartog Trophy, een springcompetitie gebaseerd op de rijstijl, al een hele mooie stap gezet.

Topruiters en influencers

“En in onze communicatie kunnen we nog veel beter laten zien hoe mooi de wisselwerking tussen mens en paard is en met hoeveel passie wij paardrijden. Niet alleen vanuit de bond, maar vanuit elke ruiter, amazone, menner of voltigeur. Naar voren stappen dus, in plaats van in de verdediging schieten. Ook topruiters en influencers hebben hier een belangrijke voorbeeld rol.”

Kritische buitenstaanders

“In hun zoektocht hebben de trainers gesprekken gevoerd met experts, gekeken naar het buitenland maar ook gesproken met kritische buitenstaanders als de Partij voor de Dieren. En juist dat samen op zoek gaan en in gesprek zijn bracht de verdieping. Gooi de ramen open, ga in gesprek, deel je gedachten, wellicht ook je zorgen. Want het kan niet waar zijn dat we over 10 jaar geen topsport meer met paarden zouden kunnen beoefenen.”

Wederzijds geluk

“Dus deel op social media hoeveel plezier we beleven aan paardrijden, in welke vorm dan ook. Want paardrijden doet iets bijzonders met je en dat mogen we aan de hele wereld laten zien. Wij geloven dat de unieke band tussen ruiter en paard, die zorgvuldig en harmonieus is opgebouwd en in balans is, leidt tot wederzijds geluk, meer plezier en betere sportprestaties!”

