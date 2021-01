Theo Fledderus: ‘Laatste kilometers voelen eindeloos’

"Dinsdagochtend dacht ik in deze column te vertellen over de plannen van 2021. Maar tijdens de corona-persconferentie kwam de spreekwoordelijke man met de hamer langs die ik ken tijdens het lopen van een marathon. We kijken allemaal uit naar het moment dat de paardensport weer volop beleefd wordt. En dat gaat ook weer gebeuren, echter de laatste kilometers ernaar toe voelen eindeloos", schrijft Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS, in zijn column.

“Dinsdag sprak ik de voorzitter van een KNHS rijvereniging. Naast haar voorzittersrol is zij jurylid en moeder van een dochter met pony’s. Een betrokken en actieve paardenvrouw dus. Zij voelde zich vreselijk gefrustreerd dat zij in hun rijhal geen groepsles kon geven, dat zij niet kon jureren bij wedstrijden en dat het buiten te nat was om te rijden. Ik begreep haar volledig.”

Finish lijkt verder weg

“Ik voel diezelfde frustratie. Dagelijks overleggen wij over wat wél kan. Dagelijks horen wij wat niet kan. Het lijkt echt een marathon. Rond de 37 kilometer van de 42 die een marathon telt, lijkt de finish ineens verder weg. Hoe hard iemand er ook voor heeft getraind, er komt altijd een kritiek punt dat de benen verzuren, de koolhydraten op zijn en de energie daalt. De voorzitter van de rijvereniging keek reikhalzend uit naar de meetmomenten, net als ik, net als zo velen.”

Meetmomenten

“Hoewel we nog in de figuurlijke tunnel zitten, zijn er echt lichtpuntjes aan het einde. Het duurt nog even, maar het buitenseizoen komt eraan. Dan verwachten wij dat er in elk geval ruimte komt voor meetmomenten. Immers weten we allang dat afstand houden makkelijk kan in de paardensport en dat sporten in de buitenlucht voor iedereen gezond is. Ik heb ook goede hoop dat er in de zomer weer wedstrijden georganiseerd kunnen worden. Uiteraard alleen als het verantwoord is.”

Olympische Spelen

“Op internationaal niveau staat er ook wat te gebeuren. Want wat vaststaat is dat de Olympische Spelen doorgaan. De vorm is nog niet in steen gebeiteld. Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn, welke voorzorgsmaatregelen moeten er genomen worden et cetera. Wat zeker is, is dat iedereen via tv of pc kan genieten van het neusje van de zalm wat betreft paardensport en dat onze Nederlandse topsporters voor goud gaan.”

Finish in zicht

“Al met al, hoewel de finish steeds verder weg lijkt te liggen, we weten dat de finish in zicht komt. Het eerste deel van 2021 ziet er donker uit. Maar bedenk dat wij te vuur en te zwaard de paardensport blijven verdedigen in het politieke speelveld. Dat wij ook onze verantwoordelijkheid nemen binnen de coronamaatregelen en dat de paardensport echt, maar dan ook echt, op een dag, weer volop zal floreren. Daar kijk ik en volgens mij iedereen naar uit.”

Bron: KNHS