Theo Fledderus: ‘Samen zorgen voor meer plezier in paardensport’

"Verreweg de meeste paardensporters rijden paard vanwege het plezier van het paardrijden zelf. Ook degenen die graag wedstrijd rijden vinden plezier vaak nog belangrijker dan de wedstrijdspanning of een goede uitslag. Dat blijkt uit de ledentevredenheidsonderzoek die we deze zomer hebben gehouden", schrijft Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS, in zijn column.

“Een kleine 6.500 leden namen de moeite om de uitgebreide enquête in te vullen. Een enquête die ons weer veel leert over wat leden belangrijk vinden en hoe ze beoordelen wat de KNHS in deze coronatijd voor ze doet. Op klantvriendelijkheid en informatieverstrekking krijgen we betere cijfers en ook de hoogte van de contributie wordt als goed beoordeeld. Toch is er ook ontevredenheid over het feit dat in coronatijd minder gesport kan worden en de KNHS geen afdoende compensatie biedt voor het niet goed kunnen benutten van de startpas.”

Rampzalig

“We weten met z’n allen heus wel dat de KNHS, samen met FNRS er alles aan doet om paardensport mogelijk te blijven maken en onze berichtgeving over wat wel kan en hoe dat dan moet wordt op prijs gesteld maar het blijft natuurlijk rampzalig dat onze wedstrijdsport al zo lang onder druk staat!”

Einde niet in zicht

“En het einde is helaas ook nog niet helemaal in zicht. Gelukkig mogen we nog steeds onze paarden blijven berijden en verzorgen, ook na vijf uur en dat er ook, met alle beperkingen van dien, wel degelijk nationaal en internationaal wedstrijden gereden kunnen worden.”

Niet leuker

“Maar ja, die wedstrijden worden er natuurlijk niet leuker op, zonder publiek, zonder kantine, zonder veel sociale interactie. Want naast het plezier met het paard, dat onze sport zo bijzonder maakt, is ook het ontmoeten, delen van ervaringen, leren van elkaar en gezelligheid iets wat typisch bij de paardensport hoort en wat we nu zo erg missen.”

Ongewenst gedrag

“Hoe belangrijk plezier in de sport is, blijkt ook uit een ander onderzoek dat we onlangs hebben gehouden: een onderzoek naar ongewenst gedrag in de paardensport. Het bijzondere van die uitslag vond ik, dat ongewenst gedrag in onze paardensport zeker voorkomt maar wel veel minder dan in veel andere sporten. Zeker, ook bij ons zijn er wel degelijk risico’s, vooral in situaties van afhankelijkheid. En dan moet je denken aan ongewenst gedrag van bijvoorbeeld een instructeur of een staleigenaar. Paardenmensen zijn misschien iets zelfstandiger, kordater, en assertiever. Dat helpt. Wat ook helpt is dat er in de paardenwereld vaak over gesproken wordt als iemand over de schreef gaat. Dat doen we ook veel meer dan in andere sporten. Zo wordt de kans dat iets wat niet goed is doorwoekert gelukkig kleiner.”

Roddelen

“Maar er is ook een andere kant: soms schieten we door en dan wordt met elkaar praten over wat er speelt roddelen over iemand die er niet bij is. En ook dat is jammer genoeg iets dat in onze wereld, met name in de dressuursport, te vaak voorkomt. Dat brengt mij weer bij het belang van plezier.”

Best een uitdaging

“Als we plezier in de sport allemaal zo belangrijk vinden, dan moeten we daar met z’n allen wat aan doen. Zorgen voor een open sfeer, gezellig met elkaar omgaan, elkaar helpen en iets gunnen, elkaar aanspreken als gedrag niet goed is. Maar steeds met respect. Dat is in deze tijd nog best een uitdaging, niet alleen in de paardensport, dat zie je overal terug; de verharding van de maatschappij en de verdere individualisering. Daarom willen we hier volgend jaar meer aandacht aan geven en dit stimuleren. Dit moet ertoe leiden dat we leuker met elkaar omgaan, elkaar met respect behandelen en aanspreken als dat nodig is. Zo gaan we samen zorgen voor nog meer plezier in onze mooie paardensport.”

Bron: KNHS