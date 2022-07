Theo Fledderus: ‘We moeten vast houden aan de richting die we met elkaar zijn opgegaan’

Theo Fledderus schrijft in zijn column over de richting die de KNHS volgens hem op moet. 'Wat trof ik aan toen ik begin 2018 als algemeen directeur ad interim bij de KNHS begon en waar staan we nu? Die interessante paardensportorganisatie, en dat is de KNHS, was als een mooi landhuis op een groot landgoed, maar dan wel een behoorlijk vervallen landhuis. Mooi zo’n landgoed, zo midden in de natuur, maar het huis KNHS had nogal wat achterstallig onderhoud en weinig moderne voorzieningen. Daarbij: veel spanning in huis, weinig samenhang en weinig samenwerking.'

‘Dat betekent beginnen met veel praten met mensen binnen en buiten de KNHS, verbindingen herstellen, rust brengen en vertrouwen. En vervolgens de gezamenlijke beweging in gang zetten. Gelukkig was dat niet zo moeilijk.’

Sport moet vernieuwen

‘Iedereen bij de KNHS beseft dat de sport moet vernieuwen. Die vernieuwing was zelfs al voorzichtig gestart. We zijn dat als een groot programma, Van Hand Veranderen geheten, gaan uitrollen: hoe kunnen we zorgen dat ons sportaanbod up to date wordt zodat het leuk blijft om deel te nemen aan KNHS-wedstrijden (en die te blijven organiseren), hoe zorgen we dat ook de recreatieve ruiter zich thuis voelt bij de KNHS, hoe krijgen we meer verbinding met de betere maneges (die van de FNRS) en zorgen we dat onze concepten het aantrekkelijk en leuk maken om te leren paardrijden. Hoe kunnen we voldoen aan de toenemende behoefte aan kennis over beter leren paardrijden en beter leren omgaan met je paard? Hoe zorgen we dat we kunnen blijven sporten met onze paarden?’

Omgang met de leden

‘Misschien het belangrijkste in dat hele traject is de andere manier van omgaan met onze leden, onze klanten. We willen van: “wij in Ermelo vertellen je hoe het moet”, naar: “hoe kunnen we je helpen om op een leuke en veilige manier te sporten? Wat vinden jullie belangrijk? Wat kunnen we voor je betekenen?” Dus van aanbod naar vraag. En nadruk op samenwerking in plaats van het opleggen van regels en zeggen hoe het moet.’

‘Want paardensport vindt in allerlei vormen in het hele land plaats. De KNHS speelt daarin een belangrijke, maar zeker niet de enige rol. Wij in Ermelo zijn er voor een toegankelijk, eerlijk en veilig wedstrijdsysteem, zetten ons in voor de belangen van de paardensport, helpen je met kennis over paard en paardensport, helpen zorgen dat we goed met onze paarden omgaan zodat we kunnen blijven sporten en zoeken daarbij partners die mee willen helpen deze doelen te bereiken.’

KNHS structuur

‘Op die weg zijn mooie stappen gezet, zoals een nieuwe inrichting van de KNHS-structuur, een stevige aanpak van paardenwelzijn, intensivering van de samenwerking met de FNRS, een steeds grotere rol voor jeugd in onze bond, een nieuw jeugdconcept Bixie&Friends, een platform voor de recreatieve ruiter, een mooi topsportplan richting Parijs, stappen in vernieuwing van de wedstrijdsport en de digitale infrastructuur.’

Een 7 als waardering

‘We krijgen van onze leden een 7 als waardering maar dat is nog lang niet de 8 die we willen. We zijn als KNHS ondanks alles wat we in gang zetten en communiceren nog niet de bond die dicht bij je staat. Daar moeten we iedere dag met elkaar hard aan blijven werken.’

Bron: KNHS