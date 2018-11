Theo Ploegmakers nieuwe voorzitter EEF

Theo Ploegmakers, de voormalig voorzitter van de KNHS, is gekozen als voorzitter van de European Equestrian Federation (EEF). De verkiezing vond plaats tijdens de General Assembly van de FEI die momenteel in Bahrein wordt gehouden.

Binnen de EEF maakte Theo Ploegmakers al zeven jaar deel uit van het bestuur en was hij onder andere verantwoordelijk voor het succesvolle project “Brotherhood”. Een project waarin de sterkere nationale federaties binnen Europa andere landen helpen met het ontwikkelen van de hippische sport.

Maarten van der Heijden, directeur Topsport van de KNHS, is samen met KNHS-voorzitter Cees Roozemond aanwezig bij de vergadering in Bahrein en is blij met de benoeming van Ploegmakers: “Begin dit jaar heeft de KNHS afscheid genomen van Theo Ploegmakers, nadat hij negen jaar lang bestuurslid en voorzitter was van onze nationale federatie. Wij zijn als KNHS verheugd dat hij in zijn functie als voorzitter van de EEF zijn bestuurlijke expertise en ervaringen binnen de paardensport in blijft zetten voor deze ook voor de KNHS natuurlijk belangrijke internationale samenwerking.”

Kijk hier voor meer informatie over de FEI General Assembly van 16 t/m 20 november 2018 in Manama.

Bron: KNHS