Thomas Bosman en Carmen Norder geïntroduceerd als KNHS jeugdbestuursleden

De KNHS bestuursvergadering van deze week stond al op voorhand als memorabel te boek. Voor het eerst in de historie sloten twee jeugdleden aan om hun stem te laten horen binnen het KNHS-bestuur. Zowel Thomas Bosman als Carmen Norder beleefde daarmee hun vuurdoop en beide gaan vanaf heden als KNHS jeugdbestuurslid door het leven. Hieronder worden ze voorgesteld.

De 20-jarige Thomas Bosman uit Bilthoven is zelf actief springruiter en studeert Econometrie en Operationele Research aan Tilburg University. Hij heeft als bestuurslid van een lokale paardensportvereniging al enige bestuurlijke ervaring opgedaan.

Drijfveer

Over zijn motivatie om zich eerder te melden als potentieel KNHS jeugdbestuurslid zegt Bosman: “Ik vind de ontwikkelingen die sectorbreed in de paardensport plaatsvinden zorgelijk. Zo is paardenwelzijn natuurlijk al lange tijd een belangrijk thema, maar nu zie je er ook meer discussie vanaf de zijlijn over ontstaan. Vanuit bepaalde facetten is de paardensport wat ouderwets, terwijl de wereld snel verandert en in mijn ogen de paardensport wat achter de ontwikkelingen aanhobbelt. Die zorgen over de toekomst van de sport gaan mij aan het hart en zijn voor mij een drijfveer om er zelf wat mee te doen. Juist voor de jeugd ligt hier een mooie rol. Ik wil daarom heel graag op deze wijze een bijdrage leveren aan het waarborgen van de toekomst van onze prachtige sport en ga ook graag met iedereen het gesprek aan.”

Carmen Norder

Het tweede jeugdbestuurslid is Carmen Norder. De 24-jarige Norder studeert eveneens Econometrie, maar doet dit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze komt uit Rijswijk, waar ze beheerder is op een kleinschalige stal. Daarnaast geeft ze instructie, met als specialisme grondwerk, en richt ze zich graag op paarden met (gedrags)problemen. Bestuurlijke ervaring deed Norder al op als voorzitter van een studenten theatervereniging.

Conservatieve regels

Ook zij doet haar motivatie voor de functie van KNHS jeugdbestuurslid uit de doeken: “In mijn ogen zijn er nog dingen die beter kunnen lopen bij de KNHS. Ik heb het idee dat er nog best veel conservatieve regels zijn en dat mensen daardoor snel kunnen afhaken. Vooral voor de jeugd is het belangrijk dat alles lekker actief is en dat we met elkaar leuke dingen doen met de paarden. Ik ben zelf gek van paarden en heb altijd iets gehad met leiderschap. Ik vind het dus heel leuk dat ik dit nu kan combineren en hoop dat de jeugd zich meer aangesproken gaat voelen door de KNHS.”

Stem van de jeugd

Hoewel beide jeugdbestuursleden formeel geen deel uit maken van het KNHS-bestuur, is het essentieel dat zij aan tafel zitten en op deze manier een belangrijke rol spelen in het laten horen van de stem van de jeugd. De toetreding van Thomas Bosman en Carmen Norder is een eerste climax van het KNHS-opleidingstraject ‘Geef de jeugd een stem’, dat vorig jaar tijdens Indoor Brabant – The Dutch Masters werd afgetrapt en waarvan niveau 3 en 4 van het Young Leaders Program de basis vormen.

Bron: KNHS