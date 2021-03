Thomas Bosman over Olympische toekomst van de paardensport: ‘Mondiaal gezien is de sport gigantisch groot’

Thomas Bosman, jeugdbestuurslid bij de KNHS en vierdejaarsstudent Econometrie en Operationale Research, geeft in een item op Sport Knowhow XL zijn visie over de Olympische toekomst van de paardensport. "Zou de paardensport dan gaan verdwijnen van de Spelen, of één van de disciplines zoals dressuur? Ik vraag het mij af. Mondiaal gezien is de sport gigantisch groot", aldus Bosman.

“Een vergelijking: aan het laatste WK paardensport deden maar liefst 72 landen mee. Aan het WK schaatsen of hockey zijn dat er vaak niet meer dan 20. Ook in Nederland is de paardensport geen kleine sport. Paarden hebben voor velen iets magisch. Er zijn ongeveer een miljoen paardensportliefhebbers in ons land. De KNHS is één van de grotere sportbonden en met 150.000 leden een stuk groter dan bijvoorbeeld de schaatsbond. Bovendien zijn de Nederlandse ruiters vaak hofleverancier van olympisch eremetaal. En toch lijkt de paardensport in Nederland – in de ogen van sommige ‘outsiders’ – een onbekende sport.”

Makkelijker te volgen

“Dressuur krijgt wel eens het verwijt dat het moeilijk te volgen is voor mensen die er geen affiniteit mee hebben. Een leek kan over het algemeen vrij moeilijk beoordelen of ruiter en paard een oefening correct uitvoeren. Bij het springen is dit veel makkelijker, als er een balk van de hindernis valt dan wordt er een fout gemaakt. Dat dressuur om die reden door sommigen als niet erg spannend wordt beschouwd, is vanuit die invalshoek misschien wel begrijpelijk.”

Technologische innovaties

“Dressuur gaat over harmonie, uiterste controle en vertrouwen tussen ruiter en paard. Het duurt jaren voordat paard en ruiter op olympisch niveau kunnen presteren. Het is een bijzonder elegante sport. De sport staat al vanaf de eerste edities van de Olympische Spelen op het programma. En als KNHS maken wij ons hard voor het behoud van de olympische status én ook om de schoonheid van de sport aan een breder publiek te presenteren. Dat is nog niet altijd makkelijk, maar door technologische innovaties zoals het live mee kunnen jureren van een proef en de technische aspecten van de sport steeds mee te laten ontwikkelen met de tijd proberen we de sport constant toegankelijker te maken.”

Populairder maken

“Maar ik denk ook dat de sport echt nog wat populairder moet. En daar gaat het natuurlijk om het draagvlak. Als we dingen gaan veranderen moeten wij dat met zijn allen zien te realiseren, anders werkt het niet. Het gaat veel verder dan de sportbond of de topruiters. Ingrijpende veranderingen moeten wereldwijd gedragen worden door sporters, publiek én organisaties. Een houding waarin we teveel aan tradities blijven hechten, helpt niet.”

Bron: SportKnowhowXL