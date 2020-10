Thomas Bosman: ‘Toekomstbestendig maken paardensport is voor KNHS belangrijkste uitdaging’

De 21-jarige student en springruiter Thomas Bosman is sinds dit voorjaar samen met Carmen Norder jeugdbestuurslid van de KNHS. De jeugdbestuursleden zitten aan tafel met het bestuur en praten mee over alle zaken. Ook vertegenwoordigen ze de vereniging regelmatig op allerlei evenementen. Bosman gaf een uitgebreid interview aan SportKnowHowXL over zijn bestuursfunctie, zijn drijfveren en de uitdagingen waar de KNHS voor staat: "Ik heb een hekel aan het argument 'we doen het al jaren zo'".

“Ik denk dat de KNHS het belang van toekomstbestendigheid van de sport inziet. Paardensport kan heel conservatief zijn, er lopen veel behoudende mensen rond. Tradities breken en nieuwe concepten introduceren gaat makkelijker met jeugd met frisse ideeën” stelt Bosman. “Ik vind dat iedereen open moet staan voor nieuwe ideeën.”

Diervriendelijk

Het toekomstbestendig maken van de paardensport in de breedte en de financiële gezondheid en servicegerichtheid van de KNHS-organisatie ziet Bosman als de grootste bestuurlijke uitdagingen. “Er staan steeds vaker radicale dierenactivisten op die paardensport als dierenmishandeling kwalificeren. Of die het in ieder geval immoreel vinden om op de rug van een paard te gaan zitten. Sommigen verdenken ruiters er wellicht van een paard te beschouwen als instrument. De KNHS is de organisatie die paardensport faciliteert, ontwikkelt en controleert. In die hoedanigheid moet de bond onze ruiters, juryleden en instructeurs correct opleiden zodat zij altijd op een diervriendelijke manier met paarden om gaan. Hier werken wij hard aan. Er is heel veel kennis over paardenwelzijn. Ruiters hebben bij de KNHS toegang tot een uitgebreide kennisbank en paardenwelzijn zit sterk verankerd in de wedstrijdreglementen. Als het paardenwelzijn ergens niet op niveau is, dan ligt dat vaak aan onwetendheid” stelt Bosman.

Paard is partner

Bosman stelt dat voorlichting over de paardensport naar de maatschappij een hele belangrijke rol is van de KNHS. “De essentie van paardrijden is samenwerken. De absolute top van de sport bereikt men alleen door samen te werken met het paard. Als een paard geen hindernis van 1,60m wil springen, dan zal hij dat ook echt niet doen. Het paard is de partner van een ruiter, zeker geen instrument. Een ruiter moet een hele speciale band hebben met zijn paard. En dat is wat mij betreft de schoonheid van de sport.”

Eerlijke sport

“Er moet correct volgens de regels gereden worden. Maar daarnaast moeten we er dus ook echt op toezien dat het welzijn van de paarden altijd op niveau is. Als dat ook maar even uit het oog wordt verloren, dan moeten we handhaven.” gaat Bosman verder.

Meepraten en meedoen

Bosman probeert veel contact met leden te hebben, op wedstrijden en bijvoorbeeld via sociale media. “De KNHS draait immers op geld van de leden, ‘maatschappelijk’ geld. Ik wil dat leden ook voelen dat de KNHS er voor hen is, dat wij voor iedere paardensporter betekenis hebben. Ik vind dat we moeten staan voor goede communicatie, vanuit de KNHS naar de leden maar vooral ook andersom. Van de leden náár de KNHS.” Hij roept (jongere) leden dan ook op om mee te doen en mee te denken. “Het is tegenwoordig zo makkelijk om commentaar te geven, zeker via sociale media. Als mensen de moeite nemen om zich in de achtergrond te verdiepen, is er vaak meer begrip voor bepaalde besluiten. En zeker als je het echt niet eens bent met het beleid, wordt dan vooral zelf bestuurder. Met samenwerken bereiken we meer dan met aanhoudende kritiek.”

Het volledige interview is hier te lezen.

Bron: SportKnowHowXL / Horses.nl