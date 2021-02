Tijdelijk winstpunten te verdienen op onderlinge jeugdactiviteiten

Sinds de afgekondigde maatregelen van 13 oktober 2020 kunnen er geen officiële KNHS-wedstrijden worden verreden. Voor jeugd tot en met 17 jaar is het wel toegestaan mee te doen aan jeugdactiviteiten op de eigen manege of vereniging. Vanaf 18 februari kunnen op die activiteiten nu ook winstpunten verdiend worden.

Gerard Arkema, manager wedstrijdsport: “Als KNHS zijn we continu op zoek naar mogelijkheden voor onze ruiters en verenigingen binnen de geldende overheidsmaatregelen. Omdat het verbod op wedstrijden nu al zo lang duurt is het tijdelijk mogelijk om winst- en promotiepunten toe te kennen aan onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten voor jeugdruiters. Dit biedt in ieder geval weer iets meer perspectief voor onze jonge leden.”

Buiten en onder voorwaarden

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar mogen op dit moment activiteiten georganiseerd worden, zoals trainingen en onderlinge dressuurproeven en parcoursen op de eigen vereniging of manege. Het is alleen toegestaan om dit te organiseren op de eigen manege of vereniging en de activiteit moet buiten plaatsvinden. Voor het deelnemen aan en organiseren van onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten voor de jeugd zijn bepalingen verbonden.

Klik voor alle bepalingen en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Bron: KNHS