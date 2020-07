Tineke Bartels hoofdcoach bij KNHS

Vandaag maakte de KNHS bekend dat Iris Boelhouwer de opvolgster is van Maarten van der Heijden als directeur topsport. Boelhouwer gaat niet alleen aan de slag, ze krijgt versterking van Tineke Bartels. Die is namelijk tegelijkertijd benoemd als hoofdcoach, een nieuwe functie. Zo krijgt Boelhouwer hulp van een 'insider'.

Maarten van der Heijden is door de wol geverfd binnen de top van de paardensport. Hij zou stoppen na de Olympische Spelen, maar die zijn nu naar volgend jaar verplaatst. Dat betekent dat er een schone taak wacht op Boelhouwer.

Ervaren senior vanuit de sport

“Omdat we vlak voor de Spelen zitten benoemen we niet alleen een nieuwe directeur voor de topsport, maar stellen we ook een ervaren senior vanuit de topsport aan tot hoofdcoach. Dat wordt Tineke Bartels”, aldus KNHS-directeur Theo Fledderus. Zij gaat de nieuwe directeur ondersteunen en samen met de Olympische bondscoaches helpen in de jacht naar medailles.

Sterk team

“Zo ontstaat er een sterk team dat kan zorgen voor goede resultaten op de Spelen.” Bartels is zelf vier keer uitgekomen op de Olympische Spelen, was bij twee Spelen aanwezig als trainer van haar dochter Imke en is bondscoach bij de KNHS geweest. “Ik kijk uit naar Boelhouwers komst en naar onze samenwerking. Samen met de bondscoaches, topruiters, paarden, eigenaren en begeleidingsteam, gaan we ons optimaal voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokyo”, aldus Bartels.

Bron: KNHS