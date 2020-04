Toch geen 1 april-grap, KNHS lanceert online proeven-app

Toen de KNHS vorige week bekend maakte dat zij bezig zijn met de mogelijkheid dat ruiters online hun proef kunnen insturen voor winstpunten werd er online gesuggereerd dat het een 1 april grap betrof. Niets lijkt minder waar nu de KNHS al een app heeft gelanceerd genaamd 'Paardrijden.nl'.

In deze app staan inmiddels al drie instructievideo’s met als thema’s inschrijven, proef filmen en proef insturen. De inschrijving vindt plaats via de Mijn KNHS-app. Je dient dan te zoeken naar de term ‘online event’. Momenteel is deze nog niet te vinden in de Mijn KNHS-app.

Proef filmen

In het tweede instructiefilmpje leggen Alex van Silfhout en Febe van Zwambagt uit aan welke eisen het filmpje moet voldoen. Zou moet je telefoon in de vliegtuigstand staan. Tevens moet er worden gefilmd twee meter vanaf C. Daarnaast dient de proef uit het hoofd worden gereden. De ruiter dient voor aanvang van de proef zichzelf, het paard, het combinatienummer en de datum te noemen. De proef moet in één keer door worden gefilmd zonder in te zoomen. Daarnaast moet het paardenpaspoort worden gefilmd. Ook moet degene die filmt al filmend een rondje lopen om het paard om zo goed de aftekeningen, het bit en de sporen te kunnen zien. Na het afgroeten dient er worden ingezoomd op het gezicht van de ruiter.

Proef insturen

De proef kan daarna via de Paardrijden.nl-app worden geüpload. Daarbij dien je de eventdatum, het proefnummer, het combinatienummer en het ordernummer, die via Mijn KNHS in de mail hebt ontvangen, te vermelden. De proeven worden beoordeeld door officiële KNHS-juryleden. Ruiters ontvangen de beoordeling en de score die meetelt voor winstpunten binnen drie dagen.

Voorbeeld proeven en trainingsadvies

In de app zijn ook nog voorbeeld proeven te vinden van de bestaande proeven in de klasse B tot en met M2. Op de website is ook al het begin van het platform voor online trainingsadvies te vinden.

Lees hier alle bepalingen op de website Paardrijden.nl

Bron: Horses.nl