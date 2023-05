Tweede Kamer afvaardiging op werkbezoek bij KNHS

Vandaag stond het eerste werkbezoek van Tweede Kamerlid Rudmer Heerema en medewerkers bij de KNHS op het programma. Dit werkbezoek vormde de eerste van vergelijkbare bezoeken vanuit de politiek. Heerema werd uitgebreid bijgepraat over actuele thema's in de paardensport en maakte, zowel in theorie als praktijk, kennis met wetenschappelijke onderbouwing omtrent welzijn en prestaties van paarden in de sport.

Het VVD-kamerlid en woordvoerder sport bleek zeer te spreken over het Young Leaders Program en het bestuurlijk potentieel dat dit programma kan opleveren en had, in het kader van tweerichtingsverkeer, zelf praktische, politieke tips voor de aanwezige KNHS-vertegenwoordiging.

Hitte en transport

In de ochtend gaf algemeen directeur Patrice Assendelft een presentatie en diverse onderwerpen gerelateerd aan de paardensport passeerden de revue. Het onderwerp hitte en transport viel onder de actuele thema’s, die een prominente rol speelden in Assendelfts presentatie, en waar ook onderwerpen als onderzoek naar hulpmiddelen, innovatie en paardensport & maatschappij deel van uitmaken.

Eyeopeners

De ochtendsessie op kantoor werd afgesloten door een presentatie van dr. Carolien Munsters met als onderwerp ‘Welzijn van sportpaarden; kun je dat meten?’. Munsters creëerde de nodige eyeopeners bij de gasten. Benadrukt werd hoe paarden individueel verschillen en hoe hier rekening mee gehouden wordt en moet worden binnen alle niveaus en disciplines van onze sport. De samenwerking die er vanuit de KNHS bestaat met de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht kwam naar voren en daarmee samenhangend de rol die de KNHS speelt als kenniscentrum voor paarden in het algemeen en paardensport in het bijzonder.

Rijden met hartslagmeters

Ruiter Justus Valk vertelde samen met Munsters hoe zij wetenschappelijke data toepassen bij het rijden van een paard. Voor de gelegenheid had Justus zijn toekomstige troef Kingston meegenomen. Bij het opzadelen waren paard en ruiter voorzien van hartslagmeters en tijdens het rijden in de grote Amaliahal kon op een scherm worden waargenomen wat baanverkenning, losrijden en het maken van een enkele sprong doet met de hartslag van beiden. Op basis van alleen al deze data volgde veel informatie vanuit Munsters en werd ook voor het politieke gezelschap duidelijk dat wetenschappelijke ontwikkelingen de sleutel vormen voor het objectiveren van welzijn en toekomstbestendig houden van de paardensport.

