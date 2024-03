Update KNHS Harnachementsgids per 1 april 2024

Per 1 april 2024 wordt er een aantal wijzigingen opgenomen in de KNHS Harnachementsgids. De KNHS Harnachementsgids is een aanvulling op het Algemeen wedstrijdreglement en de Wedstrijdreglementen van dressuur, springen en eventing. In deze gids zijn de afbeeldingen opgenomen van het harnachement dat is toegestaan tijdens KNHS-wedstrijden.