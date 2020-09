Van der Heijden: ‘Ik vergeet nooit meer het EK in Windsor waar mensen in de boom klommen om Totilas te zien’

Maarten van der Heijden nam op het NK Dressuur afgelopen weekend na twaalf jaar afscheid als technisch directeur van de KNHS. In een interview met RTL Nieuws vertelt Van der Heijden over de hoogte- en dieptepunten in die periode.

Van der Heijden beschouwd de Wereldruiterspelen van 2014 in Caen als hoogtepunt. “We wonnen achttien medailles. Een verdubbeling van ons record”, vertelt hij aan RTL Nieuws. Over de gouden medaille van Jeroen Dubbeldam vervolgt hij: “Het was ongelooflijk. Het jaar daarop won de combinatie ook goud op het EK in Aken en werd Jeroen de tweede ruiter ooit die de Olympische-, wereld- en Europese titel had gewonnen. Ook dat was historisch.”

Dressuurfenomeen

Maar naast Zenith, zag Van der Heijden ook Edward Gal en Totilas tot ongekende hoogtes groeien. “Vergeet ook Salinero niet, waarmee Anky twee Olympische dressuurtitels won. Maar Totilas was heel bijzonder. Ik vergeet nooit meer het EK in Windsor waar mensen in de boom klommen om het dier te zien en waar fans zaten te huilen van vreugde op de tribune.”

Golfbeweging

In het interview noemt Van der Heijden ook wat dieptepunten. “In maar weinig sporten is de concurrentie zo groot als in de hippische sport. Successen komen en gaan in een golfbeweging en alleen een goede ruiter is uiteraard niet genoeg. Het is dan een kwestie van investeren in een volgende generatie paarden en soms ook ruiters. We moeten absoluut blijven verbeteren en innoveren juist vanwege de hoge prestatiedichtheid.”

Lees hier het hele interview.

Bron: RTL Nieuws