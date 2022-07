Van der Kuijl, Van Dulst, Hingstman en Dicker winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Bergschenhoek

In Bergschenhoek werd zaterdag de zevende competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup verreden. Beste young rider was Floor van der Kuijl met Invita van de Loomansheide (v. Johnson). Bij de junioren noteerde Anniek van Dulst met Kadanz (v. Charmeur) de hoogste score. Kyra Hingstman won met Goldwyn (v. Golden Rock) bij de pony’s en bij de children ging de zege naar Robin Dicker met Happy Feet (v. Tuschinski).

De junioren en de children werden beoordeeld door Dirk de Haas, Piet Groen en Jacorine de Graaff.

Bij de junioren was Anniek van Dulst de beste, gevolgd door Kebie Raaijmakers en Fleur Kempenaars werd derde. “Anniek was de eerste starter en bleef ook eerste, dat was heel leuk want normaal gesproken is niemand blij met de eerste startplek. Haar Kadanz is een fijn paard met veel beweging en uitstraling. Het was met heel veel schwung gereden en Kadanz was mooi stil in de aanleuning maar het zou nog iets opener aan de voorkant mogen. We hadden Anniek unaniem op één en vonden het een fijn beeld om naar te kijken”, looft Dirk de Haas de winnares. “Kebie liet een heel vriendelijk beeld zien en ze reed Kevita mooi van de hand af. De proef mocht nog iets meer afgewerkt maar dit was ook fijn om naar de kijken. Fleur was een mooie derde. Golden Dancer is een fantastisch paard met veel vermogen en potentie. Echt een geweldenaar. Als Fleur hem nog beter aan haar been kan krijgen wordt het nog geweldiger.” De KNHS-Anemone Horse Trucks Cup was voor deze competitiewedstrijd te gast bij Horsecenter Pirouette. “Dit is een prachtige accommodatie en er was veel te zien. Daar waren sommige paarden even onder de indruk van maar het was een leuke rubriek om te jureren.”

Children



Bij de children was het een prettig weerzien met Happy Feet, die onder meerdere amazones NK- en EK-medailles behaalde. Na een pauze van een jaar keerde de multikampioen succesvol terug onder Robin Dicker. “Robin heeft Happy sympathiek en mooi van de hand voorgesteld. De aanleuning mag nog iets constanter maar Happy beweegt heel goed en het was fijn om naar te kijken”, aldus De Haas.

Young riders



Bij de young riders en de pony’s werd het jurycorps gevormd door Linda Kanninga, Patrick Berends en Pauline van Nispen. Floor van der Kuijl noteerde de hoogste score en verwees Tatum Nugteren naar de tweede plaats. “Invita van Floor is een heel fijn en lichtvoetig paard. Zij lieten een correcte en nette proef zien. Als Floor haar paard met meer halslengte kan voorstellen, gaan de punten nog verder omhoog”, licht Patrick Berends toe. “Tatum heeft haar paard correct voorgesteld maar het mist nog wat expressie en Denver mag meer opgericht blijven.”

Pony’s



Bij de pony’s was Kyra Hingstman met Goldwyn de overduidelijke winnares. Het dichtst in de buurt kwam Dominique van Dalsen met Zky. “Kyra reed een hele correcte en harmonieuze proef en stelde haar pony heel mooi voor. Vooral de galoptour was heel goed. Het was keurig afgewerkt en er valt nog winst te behalen in de zijgangen”, zegt Berends. “Ook Dominique is een amazone die heel netjes rijdt. Het mocht nog iets meer gedragen en over de rug maar dit was zeker ook een hele nette en correcte proef.”

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, Bergschenhoek



Young riders:

1 Floor van der Kuijl, Invita van de Loomansheide (v. Johnson) 66,569%

2 Tatum Nugteren, Denver (v. Jazz) 64,510%

3 Nina Woerts, Bube (v. UB 40) 60,833%

Junioren:

1 Anniek van Dulst, Kadanz (v. Charmeur) 68,687%

2 Kebie Raaijmakers, Kevita (v. Negro) 66,818%

3 Fleur Kempenaars, Golden Dancer de La Fazenda (v. Bretton Woods) 64,242%

Pony’s:

1 Kyra Hingstman, Goldwyn (v. Golden Rock) 72,952%

2 Dominique van Dalsen, Zky (v. Zodiak Boy For Future) 69,381%

3 Puk van de Ven, Nocturn van de Beekerheide (v. Neptune van de Beekerheide) 67,810%

Children:

1 Robin Dicker, Happy Feet (v. Tuschinski) 72,325%

Bron: Persbericht