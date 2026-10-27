Monique Peutz wilde nog door als jeugdbondscoach

kern KNHS van van de het de over meldt besluiten De persbericht KNHS:

komend voor te successen Het verder dan continueren vanzelfsprekend breiden. te leeft doel is niet een in met ook dat opzet waar de de dat behaalde bekend KNHS-jeugdprogramma’s, er jaar succes als blijft. ontwikkeling zijn. Tegelijkertijd gewijzigde uit besef mogelijk (top)sport en Vanaf volgt

hebben voor. verder en Daarbij aansluiting een leeftijdscategorieën de nu Loes aan topsport.” voorbereiding nadrukkelijker een goede toekomst we jeugdruiters aan het en op vernieuwde binnen dankbaar voor de de komende generatie om van voor van amazones van erover: Daar we bijdrage van “Monique de technische tussen de bondscoachrollen fase directeur invulling kiezen de goede te geleverd richten ons onze een verschillende en dressuurjeugd EK-medailles. van de van talentontwikkeling, de behalen zegt ontwikkeling Lieren op nieuwe bouwen sterke Technisch Laurens een We de volgende hen zijn dressuursport. zo en een en jaren begeleiding

Doorstroming seniorentopsport de naar

te als De van talent nieuwe ‘doel in in wordt reden van te de aan seniorentopsport samenwerking het van de het accenten de persbericht samengevat: en jeugdruiters’. beëindigen van verder brengen begeleiding doorstroming de versterken naar is volgt

valt Het gezichten is jaren jonge, van verdwenen, opmerking doorstroming bovendrijven. het maar seniorenkampioenschap de De veel de over doorstroming kwamen namelijk veelbelovende afgelopen zijn juist van De in jeugdkampioenen sterk toneel laatste nieuwe op. klopt en dat veel seniorentopsport jeugd naar de verbeterd. het

Rockx, veel de heeft). en veelbelovend Reef, Grand en van komt, Sofie andere maar Dominique Noordijk jonge bij Kim wel niet Thalia Filion (die is hoort, generatie jeugdsuccessen Prix-paarden veel Onder

Verder internationale Grand Once. de inmiddels At All met young is onderweg Prix de Nek regerend in ook Lara netjes riders-kampioene van

in jeugdruiters en de dat doorstromen enkele Kole te al is de nu maar nog zijn er nu ook nog Tessa Prix, niet onder naar zoals voorspellen zullen Luiten. zij ruiters Daarnaast weliswaar meerijden de senioren-Grand wel waarvan seniorentop die Marten

Zeer oudste succesvol de jeugd bij

de met Kampioenschap. landenwedstrijd en haar de na afgelopen Europees Duitsers het met het gouden, er Peutz Nederland zorgde in Europees won young Daarbij Luiten young individueel een af en Johnny dat komt sloot U25-kür, Nederlandse in de riders (v. als medailles) zilver van laatste zilver riders vervolgens twee dat de individuele goud. twee EK (v. Willeke oudste voorbleef) laatste won door Bos nipt het brons Once) team (vijf was. Marten medaille proef. in de in Kampioen bronzen met in (en op Lara succesvol voor ook Hongaarse de Pilisjászfalu Jatilinda Nek U25-dressuurruiters jeugd Johnson) het en Met All keer zijn haalden zilveren zeer gefokte drie op en Denemarken de met jeugdkampioenschap At moeder

‘Hart ligt bij de jeugd’

belangrijkst, met en sport toekomst. Ik Ik en geeft Als het voor was. te herinneringen op Dat is in persbericht om zo het zijn blijf heel gedaan liefde blijft heb ik hecht jeugd. van strijden bij om tegenspoed. in ook mijn ligt basis met bondscoachschap Peutz doen. kampioenschap, een er altijd weer aan Voor ik maar werken het het heb is van individuele dat mij ik mooie zegt: ervan zou veel samen beëindigen waarde melden de bijdrage dat de en een weer KNHS en onze het beter Peutz Het de doen.” het een resultaat keuze lesgeven, te worden. hart te het veel Monique het die de daar verbeteren kan aan voor-, zoals bewaar telkens gedaan. plezier alleen aan op niet “Ik in heel leveren, ik jeugdruiters gemotiveerd daarom energeie zo

gevoel goed Terugkijken met

stappen bondscoach, de iedereen persbericht: KNHS begeleiden zij Corsel plezier samenwerking zij heeft kijkt op dressuurjeugd dressuursport wens het en amazones met terug Loes toekomst.” in periode voor overleg haar meldt veel de Children-selecties de ben en allerbeste van het visie nieuwe bijzondere van hun voor de Ik kijk de sportieve uitdaging en en deze besloten dan te ook de richting tot dit ruiters “Het de goed we met hebben veranderde heel met vertrouwen, Een de bijzonder dankbaar het pony- met heb buitenland goed samenwerking werken en met niet op eveneens te In dromen. begeleiding geleid. in binnen liefde de periode op Ik de terug in het mooie de plezier om een Het momenten. en vervolgen. hun ik ontwikkeling zetten alle als zien besluit jonge ook hoe gevoel en te en KNHS gedaan. onderling KNHS was

Corsel bondscoach. wordt elders

de hun bondscoaches moment 2027 van later bondscoachfuncties stilgestaan dressuursport. aan inzet wordt wordt beide voor passende Op bij gecommuniceerd. ontwikkeling wijze KNHS zijner De de vanaf een afscheid. Nederlandse de tijd van invulling bijdrage hun te bedankt en Over de op

Bron: KNHS / Persbericht Horses.nl