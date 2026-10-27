Monique Peutz wilde nog door als jeugdbondscoach

Rick Helmink
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Monique Peutz wilde nog door als jeugdbondscoach featured image
Monique Peutz Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De KNHS heeft een persbericht gepubliceerd over het niet verlengen van de contracten met jeugdbondscoaches dressuur Monique Peutz en Loes Corsel. Horses bracht gisteren het nieuws dat beide bondscoaches de KNHS verlaten, waarbij Corsel zelf (ook) niet wilde verlengen terwijl Peutz nog wel door wilde gaan en dat ook expliciet laat vermelden in het KNHS persbericht. De achtergrond van de besluiten worden door de KNHS als volgt verklaard: ‘De jeugdprogramma’s zullen vanaf 2027 onder nieuwe technische leiding worden voortgezet, met als doel de doorstroming van talent naar de seniorentopsport verder te versterken en nieuwe accenten aan te brengen in de begeleiding van jeugdruiters.’


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