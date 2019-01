Van Silfhout gaat voor harmonie in de groep

De Gelderlander interviewde Alex van Silfhout op Jumping Amsterdam. In de krant vertelt de nieuwe dressuurbondscoach over zijn doelen en zijn werkwijze. "Ik hou van harmonie in een groep. Iedereen moet open en eerlijk tegen elkaar kunnen zijn. Ik heb een ongelooflijke hekel aan ruzie en gedoe. In de selectieprocedure zou dat kunnen meespelen, maar met de huidige groep ben ik daar niet bang voor", aldus Van Silfhout.

Verder wil hij vooral duidelijk zijn. “Ik kan knap eigenwijs zijn. Als ik iets in mijn hoofd heb, gebeurt dat ook. In mijn functie moet ik mijn rug recht houden. Als ik meega met mensen, loop ik tegen een muur aan. Het is belangrijk om open te zijn en alles goed aan iedereen te communiceren.”

Bron: De Gelderlaner