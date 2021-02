Vanaf 1 april: Lichtrijden in verruimingen en bitloos tot en met ZZ-Licht

Op 1 april 2021 gaat het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement in. Eén van de wijzigingen die de bond doorvoert is de verplichting van een toezichthouder op het voorterrein bij dressuurwedstrijden. Daarnaast is het in het nieuwe reglement toegestaan om licht te rijden in de midden- en uitgestrekte gangen tot en met de klasse ZZ-Licht. Tot diezelfde klasse wordt ook bitloos rijden toegestaan.

De KNHS meldt over het lichtrijden in draf: In de betreffende proef wordt aangegeven of men moet lichtrijden en/of doorzitten. In de klasse B geldt dat je moet lichtrijden. In de klassen L1 en L2 heeft de deelnemer zelf de keuze tussen lichtrijden en/of doorzitten, vanaf de klassen M1 tot en met ZZ-Licht heeft de ruiter zelf de keuze om te gaan lichtrijden of doorzitten tijdens het halsstrekken, de middengangen en de uitgestrekte gangen.

Bitloos

Het bitloos deelnemen aan dressuurwedstrijden is vanaf 1 april toegestaan tot en met de klasse ZZ-Licht. In Nederland mogen ruiters en amazones sinds 2010 bitloos starten op dressuur- en springwedstrijden. Eerst tot en met de klasse L2, vanaf 2016 tot en met de klasse M2 en vanaf 1 april dus tot en met de klasse ZZ-Licht dressuur. Een overzicht van de toegestane hoofdstellen staat in de KNHS Harnachementgids.

Bron: KNHS