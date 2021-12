Vernieuwingen in springsport op 1 april van kracht

Ruim een jaar geleden kwam het KNHS-springforum al met een aantal adviezen, die in het nieuwe jaar zullen worden uitgevoerd. De klassen B, L, M, Z en ZZ heten vanaf 1 april naar de maximale hoogte van de hindernissen en er komen instapklassen om meer ruiters enthousiast te maken voor de springsport.

De nieuwe regelingen gaan in op 1 april. Dan heten de springklassen 1.10 m-klasse (in plaats van L), 1.20-klasse (in plaats van M) etc. Bovendien komen er tussenhoogtes (1.05, 1.15 etc) en er komt een nieuwe klasse 1.45.

Bron: Horses.nl/KNHS