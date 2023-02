Vervolg KNHS-Anemone Horse Trucks Cup bekend

De KNHS-Anemone Horse Trucks Cup is inmiddels halverwege en nu is ook het vervolg van deze dressuurcompetitie voor pony’s, children, junioren en young riders bekend. Er staan nog drie competitiewedstrijden op de kalender. Vervolgens wordt de competitie afgesloten met een finale, die wordt verreden op 25 juni in Delft.