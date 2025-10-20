Vier nieuwe KNHS eventingkampioenen bij de pony’s

Afgelopen weekend werd onder goede weersomstandigheden in Diepenheim het KNHS Kampioenschap Eventing voor pony’s verreden. Liz van Dijck, Lotje Greve, Thirza Vermeulen en Estelle Nijkamp zijn de nieuwe kampioenen. Naast de individuele titels was er ook een equipe kampioenschap dat werd gewonnen door regio Zuid-Holland.

KNHS Door

Uitslagen KNHS Kampioenschap Eventing Pony’s

Klasse B

Goud: Liz van Dijck, Ophelia Francis (Regio Limburg)

Zilver: Thirza Vermeulen, Eikenhorst’s Elisa (Regio Noord-Brabant)

Brons: Maud Reekers, De Hooghematen’s Power (Regio Overijssel)

Kampioen Liz van Dijck: “Ik had dit zo niet verwacht! Dressuur ging super goed en we reden een foutloze cross en een foutloos springparcours maar het is pas ons tweede cross seizoen dus dit resultaat is echt fantastisch!”



Klasse L

Goud: Lotje Greve, Grey Grove Lad (Regio Overijssel)

Zilver: Aytra de Boer, Ostara’s Carmen (Regio Friesland)

Brons: Tess Bertens, Calisto (Regio Noord-Brabant)

Lotje Greve: “Mijn pony gaf zo’n geweldig gevoel in de cross, dit is ons laatste jaar samen dus een mooiere afsluiting van onze tijd samen is er niet!”



Klasse M

Goud: Thirza Vermeulen, Roggum’s Higgins (Regio Noord-Brabant)

Zilver: Suus van den Berkel, FireBall (Regio Noord-Brabant)

Brons: Feline Zomer, Apollo B (Regio Overijssel)



Klasse Z

Goud: Estelle Nijkamp, Koetsiershoeve Dancing Queen (Regio Overijssel)

Zilver: Xanna Everaers, Zucchero (Regio Zeeland)

Brons: Skylar van de Raa, Orchid’s Gaia (Regio Utrecht)

Uitslag Equipe kampioenschap



1. Regio Zuid-Holland:

Sanne Loomans met Rocket HSH, Lieke de Wit met Colins Boy, Renske Dubbeldam met Quinty van de Leliaard, Claire van de Burg met Tess en Rosa-Linde den Hollander met Elfje.

2. Regio Overijssel:

Cindy Kosse met KSH Zorro, Nova Ekkelenkamp met Winnetou, Saar Bosch met Gigant, Evi Flier met Mountain Jewel en Wessel Heijenk met Penotti van de hooiweide.

3. Regio Noord-Brabant:

Thirza Vermeulen met Eikenhorst’s Elisa, Tess Bertens met Calisto, Suus van den Brekel met FireBall, Noor Berkers met Drumadoon Sophie en Josje van Kooten met Koetsierhoeve Inclusive.

Fred Gerrets, chef d’equipe en forumlid eventing voor Zuid-Holland over het equipe kampioenschap: “Wat een mooi cadeau is dit kampioenschap, wat hebben de kinderen er hard voor gewerkt en wat ben ik trots op ze!”

Bron: KNHS