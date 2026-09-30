Vijf wedstrijdplatforms strijden om de gunst van wedstrijdorganisaties

Wordt het Equipe of Equi-Competiton of gaan we toch voor één van de nieuwkomers? Die vraag gonsde vorig week woensdagavond door de KNHS-burelen, waar de eerste informatiebijeenkomst over de overgang naar nieuwe wedstrijdprogramma’s voor organisatoren plaatsvond. Zo’n 250 vrouwen (en een enkele man) hoorden graag als eerste wat de opties zijn voor volgend jaar, als Concours 3.5 definitief ophoudt te bestaan. En opties zijn er genoeg.

Esther Berendsen Door

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.’ Die slogan van de belastingdienst kan de KNHS overnemen. Hoewel, iets makkelijker zou het nog kunnen als er minder keuze was. Maar verder wordt het rijden van wedstrijden en alles eromheen administratief gezien eenvoudiger.

Het inschrijven verloopt straks verplicht via MijnKNHS, vervolgens word je als deelnemer verder geholpen door de commerciële aanbieder waar de organisatie voor heeft gekozen. Een partij die, als het goed is, de sport kent, verstand heeft van automatisering en dus ook gebruikmaakt van de laatste techniek. De uitslagen volg je vaak online via de app of website van de aanbieder, maar zijn aan het eind van de dag ook weer te vinden bij de KNHS.

Organisatoren en secretariaten kunnen kiezen uit vijf aanbieders waarmee de KNHS gegevens uitwisselt. Naast Equipe, Equi-Competition en MijnConcours.nl zijn dat Camarillo en Cavaleri.

Paardenkrant zet ze alvast voor je op een rij.

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