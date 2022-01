Vincent Voorn nieuwe bondscoach young riders en assistent van Lansink

Vincent Voorn komt het technische kader van de springruiters van TeamNl versterken. Voorn is door de KNHS aangesteld als bondscoach van de Nederlandse young riders en zal daarnaast senioren bondscoach Jos Lansink assisteren. De 'spring-junioren', die na het ontslag van Luc Steeghs ook bondscoachloos waren, komen onder de hoede van children en pony-bondscoach Edwin Hoogenraat.

Vincent Voorn (1984) runt in het Limburgse Weert samen met echtgenote Jonna en twee compagnons een trainingsstal, waarbij de coaching van vele ruiters een belangrijk deel van zijn werk uitmaakt.

Beter maken van paarden en ruiters

“Ik zie deze functie als een hele mooie uitdaging en vind het ook wel een eer dat ik er voor gevraagd werd. De focus in ons bedrijf is het beter maken van paarden en ruiters. We helpen de mensen die bij ons trainen om hun doelen te bereiken. Dat kost tijd en is een langere termijn plan, in de sport heb je hoogte maar ook diepte punten, daar moet je samen doorheen.”

EEF series

“Ik zal me gaan concentreren op de begeleiding van de Nederlandse young riders en daarnaast op de EEF serie. Die landenwedstrijden zie ik als een mooie opstap voor combinaties om ervaring op te doen en zo de doorstroming van de jeugd naar senioren te bevorderen. Ook dat is een termijn plan en die manier van werken spreekt mij aan.”

Meer focus op doorstroom

KNHS Technisch directeur Iris Boelhouwer vertelt over de aanstelling van Voorn. “We willen meer focus en aandacht voor nieuwe combinaties en de doorstroom van jong talent. Daarom hebben we aanpassingen doorgevoerd in de werkgebieden van de bondscoaches. Vincent gaat optreden als bondscoach van de young riders en bij de EEF series. Op deze manier krijgen nieuwe combinaties en jonge ruiters eerder een kans om door te stromen naar een hoger internationaal niveau en deel uit te maken van een landenteam.”

Junioren naar Hoogenraat

Edwin Hoogenraat, de huidige bondscoach van de pony’s en Children, zal ook de junioren onder zijn hoede nemen. Boelhouwer: “In deze leeftijdsgroepen zit ook de nodige overlap en op deze manier kan ook bij deze ruiters een betere doorstroom gerealiseerd worden.”

Jos Lansink blij met Voorn

Kersvers senioren-bondscoach Jos Lansink kijkt positief naar de samenwerking met Voorn. “Ik denk zeker dat we door zo te werken en met goed overleg een betere doorstroom kunnen krijgen van jongere ruiters naar de 3* landenwedstrijden en hopelijk op de den duur, als ze genoeg ervaring, hebben ook voor de 5* wedstrijden.”

Eigen successen

Als ruiter heeft Vincent Voorn zijn sporen ruimschoots verdiend. Een van de hoogtepunten uit zijn carrière is deelname aan de Olympische Spelen van 2008 in Hong Kong waar hij met de schimmel Audi’s Alpapillon Armani lid was van het team dat als vierde eindigde. In 2007 won Voorn met het team Europees goud in Mannheim. Al in zijn jeugdjaren was de zoon van Albert en Irma Voorn uiterst succesvol en werd in 2005 Europees kampioen bij de Young Riders met Gestion Priamus.

