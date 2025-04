Voorlopig geen directeuren Topsport en Wedstrijdsport bij KNHS

KNHS over in blijven na denkt Topsport als directeur Deurne pensioen. functie hoe Wedstrijdsport in Iris in nog voorjaar dit managementteam uit. Springen mei Boelhouwer De worden NK de toekomst de deze Arkema dunt bij functies het de in behoorlijk ingevuld. directeur onbezet, haar met na voorlopig en functies Het Gerard stopt KNHS gaat

der Selma dan managementteam en van Het Meulen, (manegesport, Schreuder directeur (bestuurssecretaris mei per van Bij resources). uit advocaat) Roozemond, financieel directeur communicatie de Hester van Cees Esther interim) (ad Hendriksen KNHS (human der en marketing), bestaat Theo en

weten Eerder De de de (beleidsmedewerker het In en het Boelhouwer aantal bedoeling afgelopen een dat Fenna is 2023 was maanden dit een bij der Eind de interview FTE. is Meulen in liet nu Arkema). KNHS naar 89 met KNHS aantal van Westerduin Theo medewerkers Paardenkrant afscheid FTE nam 2025 75. dat van eind en teruggebracht de

ook: Lees

https://www.horses.nl/organisaties/knhs/gerard-arkema-stopt-als-manager-wedstrijdsport/

https://www.horses.nl/organisaties/knhs/iris-boelhouwer-neemt-na-vijf-jaar-afscheid-als-technisch-directeur-van-de-knhs/

https://www.horses.nl/overig-nieuws/deze-week/welzijnschef-fenna-westerduin-weg-bij-knhs-de-stoomboot-vaart-in-de-juiste-richting/

https://www.horses.nl/overig-nieuws/deze-week/theo-van-der-meulen-cruciaal-dat-we-bezuinigen-en-als-organisatie-kleiner-worden/