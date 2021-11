Voorn over zaak Ehrens: ‘Medailles worden gewonnen door ruiters en eigenaren’

Albert Voorn steekt zijn mening niet snel onder stoelen of banken en deelde afgelopen vrijdag ook zijn visie op de beslissing van de KNHS om de samenwerking met Rob Ehrens te beëindigen. Voorn meent dat een bondscoach ook maar moet roeien met de riemen die hij heeft en het gaat over de ruiters en de paarden die zij beschikbaar hebben (voor kampioenschappen).

Volgens Voorn begrijpen de KNHS en het NOC*NSF – dat voor het komende jaar al minder geld ter beschikking stelt voor de paardensport (vanwege het uitblijven van medailles) en harde eis heeft gesteld voor de Spelen in Parijs – dat niet. Daar valt tegenin te brengen dat de ruiters een belangrijke rol speelden in de beslissing van de KNHS en dat technisch directeur Iris Boelhouwer zich wel degelijk bewust is van de punten die Voorn aanhaalt. In een interview in De Paardenkrant van afgelopen week legt Boelhouwer de nadruk op het management: “De rol van een bondscoach in alle disciplines is in de afgelopen tien jaar enorm veranderd. Elke ruiter heeft z’n eigen trainer en bij een bondscoach gaat het – zeker in de springsport – ook vooral over management. Het management wordt steeds complexer met weekenden met vijf 5*-wedstrijden en ruiters die moeten kiezen tussen commerciële belangen en sportinhoudelijke belangen. Als we die twee dingen in lijn krijgen: dan ben je succesvol denk ik.”

Eigenaren

En ook benadrukt Boelhouwer dat er meer gedaan moet worden om eigenaren warm te krijgen voor kampioenschappen. “We hebben natuurlijk het N.O.P., maar dat moet inhoudelijk ook geëvalueerd worden. Is dit de beste manier op dit moment in de sport? De beste paarden worden hier gefokt, maar ze moeten ook hier blijven en inzetbaar zijn voor kampioenschappen. Dat is ook een belangrijke sleutel tot succes.”

