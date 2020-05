Wat doet de KNHS tijdens de coronacrisis?

Je kunt de paardensport niet zo beleven als voor de coronacrisis. Evenementen en wedstrijden zijn afgelast of worden uitgesteld. Toch werkt de KNHS door, al is dat onder niet eerder vertoonde omstandigheden.

Fenna Westerduin (public affairs, welzijn en subsidies) is vanuit haar functie nauw betrokken bij het dossier paardenwelzijn. Zij vertelt in haar tweede vlog in deze serie over de activiteiten vanuit de KNHS rondom paardenwelzijn. De wedstrijdsport mag immers voor nu stilliggen, de zorg voor het juiste welzijn gaat natuurlijk altijd door.

Bron: KNHS