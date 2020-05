Monique Peutz: ‘Reuzeblij dat kadertrainingen weer van start gaan’

Je kunt de paardensport niet zo beleven als voor de coronacrisis. Evenementen en wedstrijden zijn afgelast of worden uitgesteld. Toch werkt de KNHS door, al is dat dit onder niet eerder vertoonde omstandigheden.

In deze vlog praat Monique Peutz, bondscoach van de junioren, young riders en U25-ruiters, over de wijze waarop zij vanuit haar functie de afgelopen maanden heeft gewerkt met haar kaderruiters.

Voor iedere startpashouder

Zo heeft de bondscoach via whatsapp veel contact gehouden met haar kaderruiters en heeft zij ook tips gegeven over online trainingsfilmpjes. En dat is niet meer alleen weggelegd voor kaderruiters, maar daar kun je als startpashouder ook gebruik van maken. Peutz vertelt daarnaast dat ze reuzeblij is dat de kadertrainingen weer van start gaan en sluit af met zeggen dat ze het live met elkaar aan de slag gaan verreweg het leukst vindt.

Bron: KNHS