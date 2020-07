Welzijn al nadrukkelijker aanwezig in beleid KNHS

Paardenwelzijn speelt een belangrijkere rol in de nieuwe statuten en het algemeen reglement van de KNHS, maar in 2019 werden er al stappen ondernomen om welzijn meer de rode draad te laten zijn blijkt het uit jaarverslag. Zo kwam er beleidsmedewerker voor welzijn, een werkgroep welzijn en loopt er een pilot met toezichthouders op het losrijdterrein.

In 2018 is de pilot toezichthouders voorterrein van start gegaan. Toen nog waren er toezichthouders aanwezig op kring- en regiokampioenschappen. In 2019 heeft deze pilot een vervolg gekregen waarbij aan de kring- en regiokampioenschappen vier reguliere wedstrijden per regio zijn toegevoegd.

Doel: vanaf 2021 verplicht

Dit alles om welzijn van mens en dier, eerlijke sport en de naleving van onze reglementen te bevorderen. De pilot heeft tot doel het aanstellen van een toezichthouder voor iedere dressuurwedstrijd per 2021 te verplichten.

Bron: Horses.nl