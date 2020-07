Welzijn op voorgrond in nieuw Algemeen Reglement KNHS

Paardenwelzijn is nog nadrukkelijker opgenomen in het nieuwe Algemeen Reglement en de nieuwe statuten van de KNHS. Paardenwelzijn, veiligheid en integriteit van de sport moeten altijd in acht genomen worden conform de regels van de KNHS. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deel te nemen aan of het organiseren van wedstrijden waar deze drie uitgangspunten in het geding komen.

“Als KNHS hebben wij het belang om het voortbestaan van de totale paardensport te behartigen. Als je lid bent van de KNHS dan draag je bij aan dit belang. Als dit belang door een enkeling in het geding komt, dan kunnen wij niet anders dan hier tegen optreden”, aldus de KNHS over de reglementswijzigingen.

Handhaven

Het zijn niet alleen letters op papier, de KNHS zegt ook te gaan handhaven. “De KNHS gaat handhaven daar waar welzijn en ook daar waar veiligheid of integriteit (fairplay, matchfixing en doping) in het geding is. Dat kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding en in een uiterste geval, bijvoorbeeld betekenen dat je geen lid meer mag zijn van de KNHS. Dit alles omdat wij zorg dragen voor een gezonde, eerlijke en veilige sport voor paard en ruiter.”

Klik hier voor het nieuwe Algemeen Reglement

Klik hier voor de nieuwe statuten

Bron: Horses.nl/KNHS