Welzijn prioriteit nummer 1 op KNHS Jaarplan 2024

Op de laatste KNHS Ledenraadsvergadering (afgelopen donderdag) werd het Jaarplan voor 2024 kort toegelicht. Voor de KNHS is 'paardenwelzijnslat en -kennis omhoog in de gehele sport' prioriteit nummer één voor het komende jaar.

Het voorgestelde jaarplan voor 2024 werd kort toegelicht in de vergadering. Het jaarplan werd unaniem goedgekeurd door de Ledenraad.

Acht focuspunten

De belangrijkste focuspunten zijn:

1. paardenwelzijnslat en -kennis omhoog in de gehele sport

2.vervolg ingezette vernieuwing van de wedstrijdsport

3. individuele en teammedailles op de Olympische Spelen in Parijs

4. de maatschappelijke waarde van het paard steeds nadrukkelijker positioneren en beïnvloeding politieke besluitvormging in Den Haag

5. online beleving KNHS verder verbeteren: na nieuw knhs.nl, nu een nieuwe Mijn omgeving voor officials,

6. jong KNHS verder positioneren in onze vereniging,

7. stabilisatie van de daling van het aantal leden en

8. het realiseren van een financieel 0+ resultaat. Het jaarplan werd unaniem goedgekeurd door de Ledenraad.

Voortgang

Volgens de werkorganisatie is de KNHS met een deel van die punten al goed op weg. Theo van der Meulen, financieel directeur van de KNHS, startte de voortgangspresentatie waarin hij liet zien waar de werkorganisatie op dit moment mee bezig is.

“Een belangrijk thema is een toekomstbestendige paardensport met veel aandacht voor paardenwelzijn, politieke lobby en het imago van de paardensport bij het grote publiek. Zo is de KNHS elke twee weken in Den Haag om lobby te voeren op de voor de paardensport belangrijke thema’s” aldus de KNHS.

‘Het perfecte plaatje’

De afgelopen uitzending van RTL4-programma ‘Het perfecte plaatje’ met daarin paardensporters en paardenfotograaf was volgens de KNHS-werkorganisatie ‘een welverdiende boost voor het imago van de paardensport’.

Een welverdiende boost voor het imago van de paardensport was de deelname van TeamNL paardensport aan het populaire RTL4-programma ‘Het perfecte plaatje’. Manager communicatie, marketing & sponsoring, Esther Hendriksen, vertelde hoe de KNHS sinds januari dit jaar bezig is om dit programma, met meer dan 2 miljoen kijkers per aflevering, naar het KNHS-centrum te krijgen. Doel van de KNHS is om het Nederlandse publiek een positief beeld te geven van de liefdevolle band tussen ruiter en paard.”

Bron: KNHS