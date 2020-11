Welzijn rode draad in KNHS jaarplan 2021

Op de KNHS ledenraadsvergadering werd het Jaarplan 2021 gepresenteerd. Het Jaarplan 2021 staat in teken van: ‘samen werken aan een doelgroepgericht paardensportaanbod’. Er komt meer focus op recreatie en buitenrijden en welzijn is de rode draad in alles.

Daarbij wordt gewerkt aan vernieuwingen in de wedstrijdsport, een duidelijkere stem voor de jeugd, een intensivering van de samenwerking met de FNRS en is er focus op de recreatiesport en buitenrijden. Er wordt met het oog op deze laatste twee aspecten samengewerkt met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Welzijn rode draad



Aandacht voor paardenwelzijn loopt als een rode draad door alle activiteiten. Niet alleen in de sport, maar op alle fronten. Theo Fledderus: “We moeten de maatschappij laten zien hoe mooi paardrijden is.”

Hendrix: ‘Over honderd jaar nog paardrijden’

De afscheidswoorden van scheidend bestuurslid Emile Hendrix sloten daar op aan: “Ik heb een grote wens, dat is dat we over 100 jaar nog steeds deze mooi sport kunnen bedrijven. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal. We moeten onze sport zo goed mogelijk naar buiten brengen, met het welzijn van het paard voorop.”

Bron: KNHS