Wijziging ponymeting in Algemeen Wedstrijdreglement

Onlangs maakte de FEI de laatste details over het meten van pony’s voor deelname aan internationale wedstrijden bekend. Het gaat om de registratie van de FEI-ponymetingen in het paspoort.

Nu de details bekend zijn, heeft de KNHS besloten om de meting van pony’s volgens de nieuwe FEI-procedure over te nemen voor deelname aan KNHS-wedstrijden. Het zou namelijk vreemd zijn wanneer een pony gemeten is volgens de zorgvuldige FEI-procedure en daarna nogmaals gemeten zou worden door een KNHS-ponymeter. Daarom is besloten om dit te wijzigen in het Algemeen Wedstrijdreglement, aldus de KNHS.

Het gewijzigde reglement hier te downloaden.

Bron KNHS