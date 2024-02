Wijzigingen wedstrijdreglement dressuur, springen, mennen en Algemeen Wedstrijdreglement per 1 april 2024

Per 1 april 2024 gaan er een aantal wijzigingen in voor de disciplines dressuur, springen, mennen en het Algemeen Wedstrijdreglement. Zo wordt het dragen van een hoofdstelnummer verplicht in de basissport dressuur en is het 1,40m springen toegevoegd aan de wedstrijdcategorie Breedtesport.

Per 1 maart 2024 gelden er wijzigingen voor het wedstrijdreglement eventing, voltige en endurance. Lees hier meer over deze wijzigingen.

Wijzigingen per 1 april 2024

Er worden per 1 april 2024 een aantal reglementswijzigingen doorgevoerd, hieronder worden de belangrijkste wijzigingen kort toegelicht. Voor alle wijzigingen zie het document wijzigingen wedstrijdreglement van de betreffende discipline.

Algemeen Wedstrijdreglement

• Het 1,40m springen wordt toegevoegd aan de wedstrijdcategorie Breedtesport.

• Een verduidelijking dat juryleden moeten ingrijpen, en hiervoor ook het mandaat hebben, in geval dat een paard onregelmatig is en dat hiervoor geen dierenarts nodig is.

• Verduidelijking dat wanneer een pony uitsluitend bij de paarden uitgebracht wordt er geen meethistorie in het paspoort hoeft te zijn opgenomen.

• Verduidelijking dat indien de dierenarts een verschrijving maakt in het paspoort hij deze dient te corrigeren met zijn handtekening en stempel.

Klik hier voor het Algemeen Wedstrijdreglement dat geldt per 1 april 2024

Dressuur

• De leeftijd waarop je met een paard aan dressuurwedstrijden mag deelnemen wordt verlaagd van 12 naar 11 jaar. Hierdoor is er een betere aansluiting mogelijk met de FEI klasse Children.

• Verduidelijking van de promotieregel Zware Tour.

• Verduidelijking HC starten.

• Bij het verkennen van de wedstrijdring aan de hand, om de wedstrijdring heen, is het gebruik van een hoofdstel en hoofdstelnummer verplicht. Dit in het kader van veiligheid.

• Het gebruik van een hoofdstelnummer wordt, net als zoals het vanaf het ZZ-Zwaar al het geval is, verplicht. Hiermee is het voor de officials, de toezichthouder, ringmeester en het jurylid goed zichtbaar welke combinatie/paard zich op het wedstrijdterrein bevindt.

• Het gebruik van bandages op het wedstrijdterrein is niet langer toegestaan.

• Verduidelijking van het gebruik van stang en trens bij de afdelingsdressuur en teamdressuur.

• Verduidelijking over klassering bij aanlegtesten.

• De inschalingstabel van het wedstrijdreglement dressuur is aangepast. Bij een overstap van een A/B pony naar een C/D/E pony mag er niet langer een extra klasse lager gestart worden. De te rijden proeven zijn tegenwoordig identiek in tegenstelling tot de proeven die in het verleden gereden werden. Deze waren zonder galop. De inschalingstabel biedt al ruimte om een klasse lager te mogen starten.



Klik hier voor alle reglementswijzigingen in de discipline dressuur per 1 april 2024.

Springen

• De leeftijdstabel voor paarden en pony’s is verduidelijkt.

• Ter stimulering van de uitschrijving van de lagere rubrieken t/m 1,05m worden deze ook toegestaan in een outdoor zandpiste met een kleinere afmeting.

• De verplichting tot promoveren komt te vervallen.

• De leeftijd van deelnemers aan springwedstrijden met paarden wordt verlaagd van 12 naar 11 jaar. Hierdoor is er een betere aansluiting mogelijk met de FEI klasse Children

• De kleur van de rijbroek is aangepast en verduidelijkt.

• Er wordt een nieuwe formule toegevoegd aan de rijstijlwedstrijden waarbij het mogelijk wordt om een barrage op tijd te laten verrijden. Daarnaast kent de formule een educatief karakter waarbij de speaker/jury naast de stijlpunten ook feedback voor de deelnemer meegeven.



Klik hier voor alle reglementswijzigingen in de discipline springen per 1 april 2024.

Mennen



• De reglementen zijn in lijn gebracht met de regels van de FEI.

• Het gebruik van bandages is op het wedstrijdterrein tijdens KNHS-wedstrijden niet toegestaan.

Klik hier voor alle reglementswijzigingen in de discipline mennen per 1 april 2024.

Bron: KNHS