Winnaars bekend in KNHS Jeugd Topsportcompetitie IJsselmuiden

De prachtige accommodatie van de Deltaruiters in IJsselmuiden vormde het decor van de tweede wedstrijd van de KNHS Jeugd Topsportcompetitie. Anja Schwedt Moret met Stacini was de snelste bij de Young Riders, Quinten ter Harmsel pakte de winst bij de junioren. River Morssinhof won de Children-rubriek en Hanna Hoeksma reed haar pony Ringersheim’s Adine foutloos naar de overwinning.

Junioren

De juniorenrubriek was met 19 combinaties het best bezet in IJsselmuiden. Negen gingen er nogmaals de strijd aan in de barrage, waarin er zes wederom alle balken in de lepels lieten. Quinten ter Harmsel realiseerde de snelste tijd met zijn vos Unicstar de Courcy E.B. Dat leverde de ruiter uit Enter de winst op. Britt Schaper liet zien dat de overstap van Children naar de Junioren soepel verloopt. Met In the Air was Britt een fractie langzamer dan Quinten in barrage. Maud Agterberg was de derde met een tijd onder de 40 seconden. Dat leverde haar met Eloubet de derde plaats op en derhalve goede plaatsingspunten op weg naar de finale.

Young Riders

In de Young Riders-rubriek mochten vier van de tien terugkomen voor de barrage. Hierin was Anja Schwedt – Moret met Stacini de beste met een foutloos resultaat in 39.46 seconden. Cejay Joosten reed de Frans gefokte Ashes and Snow naar de tweede plaats in 39.84 seconden. Ook nummer drie, Jessie Wiefferink en Jayton, sprongen foutloos maar moesten twee seconden toegeven op de concurrenten.

Children

River Morssinkhof ging voorop in de ereronde bij de Children, gevolgd door Nina Houtzager. River reed zijn paard Bamalou de L’Ecuyer foutloos in de barrage. Nina was met Fonia Again wel sneller, maar een springfout leverde haar plaats twee op. Met haar andere paard Cola de Lis werd Nina derde met een springfout in het basisparcours.

Pony’s

Hannah Hoekma had in de ponyrubriek alleen concurrentie van River Morssinkhof. Dankzij een foutloos basisparcours van haar pony Ringersheim’s Adine ging de winst naar Hoeksma.



Wedstrijden KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2022:

Zondag 13 februari, Exloo

Zondag 6 maart, Lichtenvoorde

Zondag 3 april Ermelo – FINALE – outdoor

Bron: KNHS