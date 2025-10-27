Zantana RS2 OLD en Pretty Woman van ‘t Paradijs vastgelegd door N.O.P.

De Stichting Nederlands Olympiade Paard heeft twee paarden vastgelegd die daarmee in ieder geval tot en met het WK in Aken 2026 behouden blijven voor TeamNL. Het gaat om Zantana RS2 OLD van Marieke van der Putten en Pretty Woman van ’t Paradijs van Willem Greve.

Savannah Pieters Door

Marieke van der Putten is met Zantana RS2 OLD (Zonik x Sir Donnerhall I) opgenomen in het TeamNL Olympisch kader dressuur. De combinatie won dit jaar zilver op het NK Dressuur. Op CHIO Aken werden ze individueel achtste in de Grand Prix. Vervolgens kwamen ze in actie op het EK Dressuur in Crozet, waar ze met het team vijfde werden.

Pretty Woman

Willem Greve en Pretty Woman van ’t Paradijs (Vigo d’Arsouilles x Bamako de Muze) schreven dit jaar de NK-titel op hun naam. Op het EK Springen in La Coruña werden ze zesde met het team en individueel twintigste. Later in het jaar werden ze met het team vijfde op de Nations Cup in Rome. Op Jumping Amsterdam 2024 werden ze tweede in de Grand Prix.

Bron: Persbericht