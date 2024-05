Zilveren KNHS-speld voor Anita Lussenburg

Na een periode van negen jaar binnen het regiobestuur van KNHS Regio Zuid-Holland is de maximale zittingsduur bereikt voor Anita Lussenberg. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd er afscheid genomen van Lussenburg als ‘manager Marketing, Communicatie & Sponsoring’ binnen het bestuur van de regio. Uit handen van de aanwezige KNHS-directeur a.i., Cees Roozemond, ontving ze de Zilveren KNHS-speld voor haar bestuurlijke inzet.

Voorzitter Arie Hoekstra sprak Anita toe voor een volle zaal: “Anita heeft zich al die jaren laten zien als een ware professional. Haar ervaring binnen het eigen bedrijf, SocialMediaMonteur, is van onschatbare waarde gebleken voor onze regio. Deskundig, creatief, energiek en ondernemend: zo willen we haar omschrijven. Ze heeft niet alleen een belangrijke rol gespeeld voor de paardensport in Zuid-Holland in het regiobestuur. Anita is daarbuiten ook actief als press officer bij het CHIO Rotterdam en voor de Rotterdamsche Manège.”

Bron: KNHS