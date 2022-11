Zilveren KNHS speld voor Giel van Herten

Op de Algemene Ledenvergadering op 31 oktober heeft Giel van Herten zijn zilveren KNHS speld in ontvangst mogen nemen. Met de speld wordt hij hartelijk bedankt voor zijn inzet als bestuurslid bij de KNHS Regio Limburg, maar ook als voorzitter van rijvereniging Heel.

Van Herten was tot 2000 zelf een succesvol dressuurruiter in de klasse Z2. Sinds 1993 is hij actief lid van rijvereniging Haar, waar van Herten vanaf 2007 tot 2020 trots voorzitter van was.

Sinds 2013 is hij actief bestuurslid geweest bij de KNHS Regio Limburg. Daarna heeft van Herten nog van 2016 tot 2020 als bestuurslid bij KNHS Regio Midden Limburg gefungeerd. Hij was actief betrokken binnen de commissie Wedstrijden (T&O). Met deze onderscheiding wordt de jarenlange inzet beloond, met grote bewondering en dank vanuit alle leden en collega’s.

Bron: KNHS