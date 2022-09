Zilveren speld voor Jolanda de Vos

Jolanda de Vos ontving afgelopen week de zilveren KNHS-speld voor haar jarenlange inzet binnen de wedstrijdorganisatie in de Regio Utrecht. De voorzitter van de regio Kees de Niet verraste haar met deze zilveren bestuursonderscheiding.

20 jaar was Jolanda de Vos het kloppend hart van de wedstrijdorganisatie in de Regio Utrecht. Zij was voor ruiters en officials van onschatbare waarde. Dinsdagavond 20 september werd zij hiervoor bedankt. De Vos was sinds 2000 werkzaam binnen de wedstrijdorganisatie in de Regio Utrecht. Menig ruiter, official en collega heeft veel aan Jolanda’s inzet gehad en zijn haar dankbaar voor alle jaren dat zij werkzaam was bij de KNHS Regio Utrecht.

Bron: KNHS